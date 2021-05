Graphique: Comment les prix du bitcoin évoluent avec les tweets d’Elon Musk

Tout comme les tweets d’Elon Musk, il en va de même pour le marché de la cryptographie. Le milliardaire et PDG de Tesla a également beaucoup tweeté sur la crypto, envoyant le prix du bitcoin – ainsi que du dogecoin – de haut en bas avec moins de 280 caractères.

Les tweets de Musk, bien qu’ils ne soient pas nécessairement publiés pour son propre gain financier, peuvent grandement affecter les investisseurs dans la crypto-monnaie. Ils soulèvent également des questions sur la solidité d’un marché qui peut si facilement être influencé, d’autant plus que les investisseurs de détail affluent de plus en plus vers les crypto-monnaies. La plate-forme d’échange de crypto-monnaie Coinbase est devenue en avril la première grande société de crypto-monnaie à devenir publique aux États-Unis, ce qui signifie l’intégration des devises basées sur la blockchain comme le bitcoin, l’ethereum et le dogecoin.

Les tweets de crypto-monnaie de Musk au cours des dernières semaines ont été particulièrement percutants pour le bitcoin. Mercredi dernier, Musk a tweeté que Tesla n’accepterait plus le bitcoin comme paiement en raison de préoccupations environnementales concernant sa forte consommation d’énergie, un renversement de son acceptation de la crypto-monnaie de marque deux mois plus tôt. En conséquence, le prix du bitcoin a chuté d’environ 15%.

En réponse à un tweet de quelqu’un avec la poignée @CryptoWhale, Musk a suggéré dimanche que Tesla vendrait ses avoirs en crypto-monnaie – ou l’aurait peut-être déjà fait. Ce tweet a fait chuter le prix du bitcoin à son plus bas niveau depuis février.

Puis, lundi, Musk a déclaré que Tesla n’avait pas vendu de bitcoin récemment, ce qui semblait arrêter la baisse et maintenir les prix à environ 45000 dollars.

Pour clarifier la spéculation, Tesla n’a vendu aucun Bitcoin – Elon Musk (@elonmusk) 17 mai 2021

Les tweets cryptographiques de Musk ne sont pas isolés du bitcoin. La semaine dernière, le PDG de SpaceX a également fait grimper les prix du dogecoin de 30% après avoir tweeté qu’il travaillait avec des développeurs de dogecoin pour améliorer son efficacité. Plus tôt dans le mois, SpaceX a déclaré qu’il accepterait la pièce inspirée du mème comme paiement pour l’envoi de voyages de charge utile sur la lune. La société a également annoncé qu’il enverrait un satellite cubique de 40 kilogrammes nommé DOGE-1 sur la lune. Le directeur de SpaceX, Tom Ochine, a déclaré que le satellite «fera la démonstration de l’application de la crypto-monnaie au-delà de l’orbite terrestre et jettera les bases du commerce interplanétaire».

Tout cela pour dire que les tweets de Musk ont ​​un impact considérable sur les prix des crypto-monnaies. Voici à quoi ressemblent ses tweets par rapport au prix du bitcoin la semaine dernière:

“Il n’y a guère de doute après l’action des prix du week-end dernier qu’un tweet d’Elon Musk peut faire évoluer le prix du bitcoin”, a déclaré Galen Moore, directeur des données et des index chez CoinDesk, à Recode. «Dans les crypto-monnaies, il est aussi important de comprendre les mèmes et la couche sociale que de comprendre la technologie et la théorie des jeux qui font du bitcoin un réseau sécurisé.»

Il a ajouté: “Cela soulève également des questions inconfortables sur la manipulation des prix.”

En février, Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoins, contribuant ainsi à propulser les prix à un niveau record à l’époque. Tesla en a ensuite vendu environ 10% – à hauteur de 101 millions de dollars – selon son rapport sur les résultats du premier trimestre. La vente a permis à Tesla de réaliser un bénéfice record. En effet, Tesla a fait plus de vente de bitcoins que de voitures.

Outre ce qu’il a affirmé dans les tweets, nous ne savons pas vraiment si Musk, le deuxième homme le plus riche du monde, achète ou vend du bitcoin après ses tweets. Les crypto-monnaies comme le bitcoin ne sont pas soumises à la loi américaine sur les valeurs mobilières et sont moins surveillées que les actions. La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission a mis en garde contre le «manque de réglementation et le potentiel de fraude ou de manipulation» entourant le bitcoin.

En 2018, la SEC a versé 20 millions de dollars chacun à Musk et à Tesla après que son tweet selon lequel il avait «obtenu un financement» pour privatiser Tesla à un prix de l’action beaucoup plus élevé a fait monter en flèche l’action. Les tweets de Musk sur le bitcoin sont moins compliqués que d’augmenter le prix de sa propre entreprise, mais il n’est certainement pas juste qu’une personne puisse affecter le prix du bitcoin avec un tweet.

En parlant de juste: Musk n’est pas le seul à gagner de l’argent avec ses tweets cryptographiques. La Federal Trade Commission a rapporté lundi que les consommateurs avaient été escroqués sur 2 millions de dollars par des imitateurs de Musk au cours des six derniers mois.

Cela suggère que le contrôle de Musk sur les marchés de la cryptographie est si fort qu’il s’étend également aux imitateurs. Et nous ne devrions pas nous attendre à ce que l’influence démesurée de Musk sur les prix des crypto-monnaies disparaisse bientôt: les crypto-monnaies sont de plus en plus courantes et l’empire de Musk se développe.