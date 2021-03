Graphique: De plus en plus d’Américains volent alors même que le coronavirus fait rage

Le nombre de personnes qui volent chaque jour aux États-Unis a officiellement dépassé l’année dernière, selon les données des points de contrôle de la Transportation Security Administration (TSA). Il semble que les Américains se comportent de plus en plus comme ils en ont fini avec la pandémie, même si elle continue de faire des ravages dans le pays.

Le nombre de personnes qui ont franchi les points de contrôle de la TSA dans les aéroports américains a dépassé les chiffres de l’année dernière pour la première fois plus tôt cette semaine, 1,1 million de personnes le faisant mercredi contre moins de 954 000 il y a un an. Cet écart était encore plus grand jeudi, avec 1,4 million de personnes franchissant les points de contrôle aux États-Unis, soit près du double de ce qu’il était un an plus tôt.

Bien sûr, nous sommes encore loin de ce que nous étions en matière de transport aérien. Au cours de la troisième semaine de mars 2019, plus de 2 millions de personnes sont passées chaque jour aux points de contrôle de la TSA.

Le nombre réel de vols commerciaux est encore légèrement inférieur à ce qu’il était à ce stade de l’année dernière, selon les données de vols intérieurs de Flightradar24. Cela signifie que les vols sont également plus complets qu’ils ne l’avaient été au début de la pandémie, ce qui pourrait également signifier qu’ils sont plus susceptibles de propager le virus.

La flambée des voyages aériens se produit pour plusieurs raisons, notamment l’augmentation des taux de vaccination qui peuvent rendre les gens plus à l’aise pour voyager, les vacances de printemps pour de nombreux jeunes Américains et la fatigue générale face à la façon dont la pandémie a changé nos vies. Cela fait un an que de nombreuses villes et États des États-Unis ont été bloqués et les gens ont été exhortés à ne pas voyager. Après tant de temps passé à la maison, les gens semblent impatients de reprendre une vie normale.

L’état de la pandémie aux États-Unis est cependant bien pire qu’il ne l’était à la même époque l’année dernière. Actuellement, plus de 50 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour, contre quelques centaines à ce stade l’an dernier. Même en tenant compte du fait que les tests Covid-19 étaient moins disponibles à l’époque, la situation est bien pire maintenant. Des milliers d’Américains meurent chaque jour et les cas augmentent dans un certain nombre d’États, comme le Michigan. De plus, un certain nombre de variantes très contagieuses de Covid-19 pourraient provoquer une nouvelle vague de nouveaux cas.

Voyager augmente les chances des gens de contracter et de propager le coronavirus, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dont les directives indiquent aux gens de retarder le voyage et de rester à la maison. Les États-Unis exigent que toutes les personnes voyageant aux États-Unis aient un test Covid-19 négatif, mais les mêmes directives ne sont pas obligatoires pour les personnes qui volent aux États-Unis. Et même si un certain nombre d’études de l’industrie ont indiqué que voler est sûr, certains de leurs modèles sont suspects.

Ainsi, même s’il est clair que les Américains sont impatients de reprendre des activités comme le vol, il n’est pas encore clair si les vaccinations se déroulent assez rapidement pour empêcher une autre vague.