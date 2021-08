Graphiques britanniques: les jeux de commutation glissent dans l’ordre hiérarchique alors que la PlayStation s’émeut

Zelda sort du top 10

par Ryan Craddock il y a 2 heures

Les données du graphique physique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 21 août, révélant que Mario Kart 8 Deluxe a perdu la première place de la semaine dernière.

Bien qu’il n’ait vu qu’une baisse de 4% des ventes d’une semaine sur l’autre (merci GamesIndustry.biz), le jeu de course à succès de Nintendo est passé de la première à la quatrième position ; le lancement de la nouvelle version améliorée Ghost of Tsushima : Director’s Cut est allé directement au numéro un, et le dernier d’Insomniac Ratchet & Clank et Homme araignée les titres ont vu d’énormes augmentations des ventes hebdomadaires pour contrôler les trois premiers.

Ailleurs, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est maintenant tombé dans le top dix, et Hades a perdu 15 places au numéro 23.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

[Compiled by GFK]

