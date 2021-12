Graphiques britanniques: Mario Kart 8 Deluxe est toujours en tête pour Switch dans une autre semaine positive

Image : Nintendo

Les données du graphique physique britannique sont maintenant disponibles (plus tard que d’habitude) pour la semaine se terminant le 11 décembre, montrant que les titres Switch fonctionnent toujours bien dans les magasins.

Mario Kart 8 Deluxe est toujours le plus performant sur Switch, bien qu’il soit tombé à la troisième place. FIFA 22 a récupéré sa couronne, et une statistique légèrement surprenante est que 22% de ses ventes étaient l’édition « Legacy » sur Switch.

Les deux titres Pokémon récents, Brilliant Diamond et Shining Pearl, continuent d’occuper les 10 premières places, tout comme Animal Crossing: New Horizons et Minecraft. Just Dance 2022 est toujours bien en avance sur la saison des fêtes, avec un énorme 89 % de ses exemplaires vendus pour le Switch.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

