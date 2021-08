Graphiques britanniques : Mario Kart 8 Deluxe passe en deuxième position alors que Nintendo prend la moitié des dix premiers

Les données du graphique physique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 7 août, révélant que Mario Kart 8 Deluxe ouvre à nouveau la voie à Nintendo.

Bien qu’il ait plus de quatre ans à ce stade, le jeu était la deuxième version physique la plus vendue au Royaume-Uni la semaine dernière. Seulement F1 2021 réussi à le surpasser, ce qui lui a d’ailleurs assuré la première place pour une troisième semaine consécutive.

Cinq exclusivités Switch peuvent être trouvées dans le top dix cette semaine, avec d’autres comme Zelda: Breath of the Wild et Mario Golf: Super Rush manquant de peu (ces deux sont respectivement 11e et 12e). Spiritfarer est le seul nouveau venu dans le top 40; sa nouvelle version physique lui a valu la 35e place, la version Switch dépassant confortablement son homologue PS4.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

[Compiled by GFK]

