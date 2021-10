Graphiques britanniques: Mario Kart 8 Deluxe prend la tête du commutateur alors que Metroid Dread tombe à la septième place

Image : Nintendo

Les données du graphique physique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 23 octobre, montrant le retour de Mario Kart 8 Deluxe en tant que leader exclusif de Switch, avec Terreur Metroid reculer mais rester dans le top 10.

L’ensemble des trois premiers a par ailleurs une sensation familière, avec FIFA 22 et Loin cri 6 le maintien des première et deuxième places ; 9% de ces ventes FIFA sont l’édition « Legacy » sur Switch. Il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles versions notables la semaine dernière du point de vue de Switch, cependant Mon ami Peppa Pig a eu un lancement décevant car il a fait ses débuts à la 26e place, avec plus des trois quarts de ces ventes étant la version Switch.

Comme ce fut le cas la semaine dernière, le Switch compte cinq versions exclusives ou spécifiques à la console dans le top 10, poursuivant une impressionnante série d’occupations de la moitié de ces premières places.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

[Compiled by GFK]

< Les graphiques de la semaine dernière

Avez-vous acheté l’un de ces jeux en tête des charts cette semaine ? Faites-nous savoir ci-dessous.