Graphiques britanniques : Metroid Dread reste troisième alors que Switch prend la moitié du top 10

Les données du graphique physique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 16 octobre, révélant que Metroid Dread a réussi à rester à la troisième place pour une deuxième semaine consécutive.

L’ensemble des trois premiers est inchangé par rapport au graphique de la semaine dernière, avec FIFA 22 et Loin cri 6 conservant également les première et deuxième places. Au cours de sa deuxième semaine, Dread a réussi à surpasser le nouveau venu dans les charts Retour 4 Sang qui vient d’être lancé sur les consoles PS5, PS4 et Xbox Series.

Ailleurs, les favoris de Nintendo comme Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons continuent de bien performer, les exclusivités Switch représentant la moitié des dix premiers.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

