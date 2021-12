Graphiques britanniques : parmi nous : l’édition Crewmate fait ses débuts dans le top 10 lors d’une autre bonne semaine de commutation

Image : Innersloth

Les données du graphique physique du Royaume-Uni sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 18 décembre, présentant un succès indépendant avec de solides débuts physiques et de nombreux suspects habituels.

Parmi nous est la grande histoire de la semaine, avec son édition Crewmate qui fait ses débuts à la 5e place. Typiquement 3,89 £ sur l’eShop avec des remises relativement fréquentes (bien que modestes), cette version physique coûte 27,99 £ mais contient quelques goodies physiques et numériques plutôt sympas. Il est sorti sur plusieurs plateformes, Switch étant le plus performant avec 39% des ventes ; pour le développeur Innersloth et le distributeur Maximum Games, c’est un exploit impressionnant d’entrer dans le top 10.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est également arrivé au numéro 6, mais il convient de noter que cela n’inclut pas la version Switch (qui arrive plus tard).

Au-delà de cela, Mario Kart 8 Deluxe est toujours le plus performant sur Switch, c’est pourquoi nous n’aurons jamais Mario Kart 9 (oh ok, pas avant un moment en tout cas).

Pokémon Brilliant Diamond tient toujours dans le top 10, où l’on retrouve également l’omniprésent Animal Crossing : New Horizons et Minecraft. Just Dance 2022 fait toujours son travail aussi, la version Switch étant le grand favori (89% des ventes).

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

