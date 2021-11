Graphiques britanniques : Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl font des débuts dominants

Image : Nintendo / The Pokémon Company

Les données du graphique physique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 20 novembre, et vous obtenez une estimation pour la ou les plus grosses arrivées.

Ouais, Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante sont allés directement aux numéros 1 et 2 dans les charts britanniques, et le pack des deux est même dans le top 10. GamesIndustry.biz a aussi quelques détails intéressants sur l’ampleur des ventes initiales – Brilliant Diamond seul est le plus grand lancement de jeu Switch de l’année, et combinés les jeux sont le deuxième plus grand lancement britannique de l’année sur toutes les plateformes, juste derrière FIFA 22. Par rapport aux autres versions de Pokemon « principales » sur Switch, les nouveaux titres sont en baisse de 26% sur Épée et Bouclier, mais en hausse de 13 % par rapport Pokémon : c’est parti, Pikachu ! ou Allons-y, Évoli !.

Les titres d’ailleurs comprennent Mario Kart 8 Deluxe étant le meilleur interprète de Switch en dehors de Pokemon, tandis que Switch représentait 92% de Just Dance 2022 Ventes. Un certain nombre d’autres jeux Switch peuvent être trouvés dans le top 40, mais malheureusement Shin Megami Tensei V a déjà abandonné au cours de sa deuxième semaine seulement.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

La semaine dernière

Cette semaine

Titre

–

1 Pokémon Diamant Brillant – 2 Pokémon Perle Brillante – 3

Champ de bataille 2042

1 4

Call of Duty : l’Avant-garde

2 5 FIFA 22 14 6

Spider-Man de Marvel : Miles Morales

5 7 Mario Kart 8 Deluxe 11 8

Loin cri 6

– 9

Pack double diamant brillant et perle brillante Pokemon

15 10 Just Dance 2022

[Compiled by GFK]

