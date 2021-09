Graphiques britanniques : WarioWare surpasse les nouveaux arrivants multiplateformes pour devenir le premier numéro un

Les données du graphique physique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 11 septembre, révélant que WarioWare : Get It Together ! est allé directement au numéro un.

La collection délirante de micro-jeux de Nintendo a réussi à surpasser un certain nombre de versions multiplateformes nouvelles et populaires pour y arriver, y compris les goûts de Contes de l’Ascension, NBA 2K22 et le nouveau Life is Strange, tous lancés la même semaine.

Plusieurs autres titres Nintendo se trouvent dans le top dix, y compris le très populaire Mario Kart 8 Deluxe qui passe de la deuxième à la quatrième place cette fois-ci. La nouvelle version physique de Game Builder Garage, lancée tardivement en Europe, a réussi à se faufiler dans les charts à la 40e place.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

