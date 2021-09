GRAPHIQUES: CS:GO DLC Operation Riptide prend Steam No.1

Le nouveau DLC pour le jeu de tir en ligne de Valve Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) était l’article le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

La nouvelle extension a fait ses débuts le 22 septembre et apporte du contenu comprenant de nouvelles cartes, missions et modes de jeu. Cela contribuera sans aucun doute à revitaliser CS:GO à la suite d’informations selon lesquelles le nouveau modèle commercial Prime introduit par Valve pour le jeu de tir gratuit avait entraîné une baisse de 17% du nombre de joueurs.

Le MMO New World tant attendu d’Amazon fait ses débuts sur Steam à la deuxième place après un certain nombre de retards, tandis que le titre de bataille royale de NetEase Naraka: Bladepoint se maintient au n ° 4 semaine après semaine. Les précommandes pour FIFA 22 ont été le cinquième article le plus vendu de la semaine, devançant Deathloop de Bethesda, qui était n ° 1 la semaine dernière et est tombé au n ° 6

Le titre de construction de la ville de Beaver, Timberborn, s’est classé septième, tout comme le kit de casque Index VR de Valve. Pendant ce temps, le reste du Steam Top Ten a un thème commun; simulateurs.

La neuvième place revient à Potion Craft: Alchemist Simulator de TinyBuild, tandis que Gas Station Simulator complète le classement à la dixième place.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 25 septembre :

1. Counter-Strike : Global Offensive – Opération Riptide, Valve

2. Nouveau Monde, Amazon

3. MANQUANT

4. Naraka : Bladepoint, NetEase

5. FIFA 22, EA

6. Boucle de la mort, Bethesda

7. Timberborn, Mécanique

8. Kit VR d’index de soupape, soupape

9. Potion Craft: Alchemist Simulator, TinyBuild

10. Simulateur de station-service, jeux de cinéma

