Graphiques japonais: Dragon Ball Z fait ses débuts en deuxième alors que Switch prend sept des dix premiers

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 26 septembre, révélant que Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set est entré dans le classement à la deuxième place.

Le jeu s’est vendu à environ 42 074 exemplaires au cours de sa semaine d’ouverture au Japon, ce qui en fait le jeu Switch le plus populaire de la semaine. La première place (et troisième, en fait) est allée à Jugement perdu, avec la version PS4 dépassant son homologue PS5.

Sept jeux Switch se trouvent dans le top dix au total, avec le récent WarioWare : Get It Together ! glissant à la quatrième place à partir de la deuxième.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[PS4] Jugement perdu (Séga, 24/09/21) – 111 852 (Nouveau)

[NSW] Dragon Ball Z : Kakarot + Un nouvel ensemble de réveil de puissance (Bandai Namco, 24/09/21) – 42 074 (Nouveau)

[PS5] Jugement perdu (Sega, 24/09/21) – 33 151 (Nouveau)

[NSW] WarioWare : rassemblez-vous ! (Nintendo, 09/10/21) – 21 909 (126 317)

[PS4] Contes de l’Ascension (Bandai Namco, 09/09/21) – 15 224 (199 668)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 12 937 (2 204 855)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 12 489 (2 843 132)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 12 108 (4 063 247)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8 185 (4 431 232)

[NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! (Konami, 19/11/20) – 7 104 (2 381 682)

Les ventes de consoles Switch sont légèrement en hausse cette semaine, mais restent considérablement inférieures aux totaux hebdomadaires auxquels nous sommes habitués à voir. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 36 294 (17 133 268) PlayStation 5 – 22 545 (898 102) Switch Lite – 10 003 (4 071 757) PlayStation 5 Digital Edition – 3 936 (174 094) PlayStation 4 – 1 641 (7 811 573) Xbox Series S – 1 601 (32 624) Xbox Series X – 1 042 ( 62 385) Nouvelle 2DS LL (y compris 2DS) – 588 (1 174 071)

