Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 29 août, révélant que Tsukihime : un morceau de lune de verre bleu a fait ses débuts au numéro un.

Le remake du roman visuel a été lancé le 26 août au Japon, gagnant 72 237 ventes physiques sur Switch et 66 171 ventes physiques supplémentaires sur PS4 lors de son week-end d’ouverture. Le jeu est confortablement en tête du classement de cette semaine, avec Ring Fit Adventure de Nintendo en troisième position avec 15 671 ventes.

No More Heroes III est le seul autre nouveau venu dans le top dix, enregistrant 7 951 ventes physiques pour se classer neuvième. Les titres Switch représentent neuf de cette liste au total, avec juste la version PS4 susmentionnée de Tsukihime qui rompt la tendance.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] Tsukihime : un morceau de lune de verre bleu (Aniplex, 26/08/21) – 72 237 (Nouveau)

[PS4] Tsukihime: Un morceau de lune de verre bleu (Aniplex, 26/08/21) – 66 171 (Nouveau)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 15 671 (2 788 621)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 14 838 (4 009 933)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 13 860 (2 153 053)

[NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! (Konami, 19/11/20) – 12 023 (2 348 554)

[NSW] Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyo Battle Royale !! (Konami, 08/12/21) – 9 491 (122 530)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8 536 (4 397 935)

[NSW] No More Heroes III (Marvelous, 27/08/21) – 7 951 (Nouveau)

[NSW] Épée et bouclier Pokémon (The Pokémon Company, 15/11/19) – 7 499 (4 120 436)

Dans les graphiques matériels, la PS5 de Sony a connu une semaine plus solide que d’habitude et a dépassé les ventes de la Switch Lite au cours de la période. Les ventes du Switch original sont également en baisse de semaine en semaine, mais pas suffisamment pour ruiner ses chances de mener le peloton. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 52 488 (16 959 653) PlayStation 5 – 17 852 (831 841) Switch Lite – 10 766 (4 030 951) Xbox Series X – 2 848 (56 941) Xbox Series S – 2 821 (26 355) PlayStation 5 Digital Edition – 2 302 (163 740) PlayStation 4 – 2 067 ( 7 805 991) Nouvelle 2DS LL (y compris 2DS) – 509 (1 171 305)

