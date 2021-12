Graphiques japonais: les remakes de Pokémon Diamond et Pearl restent au top, et ils se vendent plus rapidement que l’épée et le bouclier

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 28 novembre, révélant que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont toujours en tête du peloton avec une marge extrêmement confortable.

Au cours de leur deuxième semaine de vente, les deux jeux ont déplacé 355 046 autres copies physiques dans la région d’origine de Pokémon au Japon. Cela fait un total de 1 750 688 exemplaires physiques vendus rien qu’au Japon au cours de leurs deux premières semaines – à titre de comparaison, Pokémon Sword and Shield a géré un chiffre d’affaires physique légèrement inférieur à 1 740 084 au cours de la même période.

Ailleurs, Mario Party Superstars se comporte toujours bien à la deuxième place, tandis que le nouveau venu de Konami Power Pro Kun Pocket R a débuté à la troisième place. Incidemment, les jeux Switch représentent l’ensemble du top dix cette semaine.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante (The Pokémon Company, 19/11/21) – 355 046 (1 750 688)

[NSW] Superstars de Mario Party (Nintendo, 29/10/21) – 35 012 (364 509)

[NSW] Power Pro Kun Pocket R (Konami, 25/11/21) – 23 360 (Nouveau)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 22 746 (6 968 435)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 12 358 (2 933 333)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 11 905 (2 291 581)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 11 139 (4 153 289)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 11 010 (4 517 749)

[NSW] Shin Megami Tensei V (Atlus, 11/11/21) – 9 476 (175 236)

[NSW] Épée et bouclier Pokémon (The Pokémon Company, 15/11/19) – 8 920 (4 206 024)

Le Switch continue également de dominer les classements matériels, le modèle d’origine reprenant le contrôle, comme c’est souvent le cas. Pour une deuxième semaine consécutive, la famille de consoles Switch s’est vendue à plus de 100 000 unités combinées. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 67 011 (17 521 471) Switch Lite – 39 586 (4 234 895) Switch Modèle OLED – 15 976 (392 977) PlayStation 5 – 7 391 (995 791) PlayStation 5 Digital Edition – 1 596 (190 441) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 477 (1 177 830) Xbox Série X – 435 (70 354) Xbox Series S – 198 (52 416) PlayStation 4 – 84 (7 818 897)

