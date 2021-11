Graphiques japonais: les superstars de Mario Party repoussent Call Of Duty et Fortnite pour rester au top

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 7 novembre, révélant que Mario Party Superstars est resté numéro un pour la deuxième semaine consécutive.

Le jeu a déplacé 81 399 autres copies physiques cette semaine, contre 163 256 au lancement, et a réussi à garder confortablement Call of Duty : l’Avant-garde de voler sa position en haut du graphique. Décadence Danganronpa était la nouvelle version la plus populaire sur Switch cette semaine, vendant 20 938 unités physiques.

Le seul autre nouveau venu dans le top dix était le « Minty Legends Pack » physique de Fortnite, qui est entré dans le classement à la sixième place sur Switch.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] Superstars de Mario Party (Nintendo, 29/10/21) – 81 399 (244 655)

[PS4] Call of Duty : l’Avant-garde (SIE, 05/11/21) – 28 321 (Nouveau)

[NSW] Décadence Danganronpa (Spike Chunsoft, 11/04/21) – 20 938 (Nouveau)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 13 101 (2 896 232)

[PS5] Call of Duty: Vanguard (SIE, 05/11/21) – 12 754 (Nouveau)

[NSW] Pack Fortnite Minty Legends (Epic Games, 02/11/21) – 12 167 (Nouveau)

[NSW] Super Robot Wars 30 (Bandai Namco, 28/10/21) – 12 079 (82 928)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 10 726 (4 123 374)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10 569 (4 489 510)

[NSW] Fatal Frame: Maiden of Black Water (Koei Tecmo, 28/10/21) – 9 778 (30 364)

Switch a dominé les palmarès du matériel cette semaine, les trois membres de la famille Switch occupant les première, deuxième et troisième places. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 45 880 (17 347 401) Switch Lite – 23 017 (4 139 827) Switch Modèle OLED – 21 620 (284 497) PlayStation 5 – 8 520 (979 660) PlayStation 5 Digital Edition – 1 600 (188368) Xbox Series S – 1 570 (48 756) Xbox Series X – 1 023 (67 366) PlayStation 4 – 709 (7 817 226) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 433 (1 176 571)

