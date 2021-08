Graphiques japonais : malgré son lancement en 2018, Minecraft bat Zelda au premier rang

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 8 août, révélant que Minecraft, qui a été lancé physiquement pour la première fois sur Switch en juin 2018, est revenu en haut du tableau.

Le jeu s’est vendu à environ 14 912 exemplaires physiques cette semaine, le laissant devant des jeux comme Zelda: Skyward Sword HD, lancé le mois dernier. Le numéro un de la semaine dernière, NEO: The World Ends With You, est complètement sorti du top dix au cours de sa deuxième semaine de vente.

De même, The Great Ace Attorney Chronicles est également tombé dans le top dix au cours de sa deuxième semaine, bien que Switch domine toujours, prenant les dix positions grâce aux ventes impressionnantes de ses stars à feuilles persistantes.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 14 912 (2 102 413)

[NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo, 16/07/21) – 13 873 (234 224)

[NSW] Crayon Shin-chan : Ora à Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi (Neos, 15/07/21) – 13 798 (156 274)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 13 615 (3 958 065)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 12 282 (2 734 231)

[NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! (Konami, 19/11/20) – 10 927 (230 976)

[NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) – 10 135 (205 463)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8 978 (4 367 573)

[NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021 : Grand Chelem (Konami, 07/08/21) – 8 950 (159 492)

[NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 8 925 (200 100)

Switch est également en tête des classements matériels – le modèle d’origine continue de dominer et la Lite a réussi à prendre de l’avance sur la PS5 cette fois-ci. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 60 260 (16 769 597) Switch Lite – 12 513 (3 995 494) PlayStation 5 – 11 017 (796 763) PlayStation 5 Édition numérique – 2 513 (156 970) PlayStation 4 – 1 435 (7 801 811) Xbox Series S – 576 (20 250) Xbox Series X – 493 ( 50 339) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 323 (1 169 735)

