Graphiques japonais : Metroid Dread passe à la deuxième place, Switch OLED mène les listes de matériel

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 17 octobre, révélant que Metroid Dread est tombé à la deuxième place lors de sa deuxième semaine de vente.

Le jeu s’est vendu à 22 221 autres exemplaires physiques dans la région cette semaine, mais ce n’était pas à la hauteur des nouveaux Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba – Les Chroniques d’Hinokami qui s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires sur PS4 et PS5. Dread a cependant repoussé la menace de plusieurs autres nouveaux arrivants, dont celui de Bandai Namco. Retour 4 Sang.

Ailleurs, Monark est entré dans le top dix pour Switch, se classant à la sixième place lors de sa semaine d’ouverture.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[PS4] Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba – Les Chroniques d’Hinokami (Aniplex, 14/10/21) – 94 849 (Nouveau)

[NSW] Metroid Dread (Nintendo, 10/08/21) – 22 221 (109 019)

[PS5] Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba : Les chroniques d’Hinokami (Aniplex, 14/10/21) – 20 187 (Nouveau)

[PS4] Le maître des idoles : la saison étoilée (Bandai Namco, 14/10/21) – 15 597 (Nouveau)

[PS4] Retour 4 Sang (Jeux Warner Bros., 10/12/21) – 13 112 (Nouveau)

[NSW] Monark (FuRyu, 14/10/21) – 10 521 (Nouveau)

[PS4] Loin cri 6 (Ubisoft, 10/07/21) – 9 917 (44 136)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 9 648 (2 234 813)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 9 615 (4 095 124)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9 402 (4 460 356)

Dans les graphiques matériels, le nouveau Switch OLED est resté (de justesse) au sommet. Après avoir déplacé 138 409 unités au cours de sa semaine d’ouverture, les ventes sont en baisse à 32 494 cette fois-ci. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch Modèle OLED – 32 494 (170 903) Switch – 30 869 (17 229 015) PlayStation 5 – 16 580 (939 509) Switch Lite – 9 581 (4 098 365) Xbox Series S – 3 553 (41 860) PlayStation 5 Digital Edition – 2 129 (180 103) Xbox Series X – 634 (64 918) PlayStation 4 – 613 (7 814 080) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 373 (1 175 323)

< Les graphiques de la semaine dernière

Des surprises cette semaine ? Faites le nous savoir dans les commentaires.