Graphiques japonais : NEO : The World Ends With You obtient le premier rang, Ace Attorney prend le troisième rang

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 1er août, révélant que NEO: The World Ends With You est passé directement au numéro un lors de sa première semaine.

Le jeu s’est vendu à environ 18 799 exemplaires physiques au cours de sa semaine d’ouverture, dépassant Zelda: Skyward Sword HD qui en est maintenant à sa troisième semaine sur le marché. Le Great Ace Attorney Chronicles a également réussi à revendiquer une position élevée lors de sa semaine d’ouverture, vendant 14 460 exemplaires physiques pour se classer troisième.

Le reste de la liste est principalement composé des gros frappeurs familiers de Nintendo, bien que la version PS4 de NEO: The World Ends With You se soit également glissée dans le top dix.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] NEO: Le monde se termine avec vous (Square Enix, 27/07/21) – 18 799 (Nouvelle)

[NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo, 16/07/21) – 18 620 (220 351)

[NSW] The Great Ace Attorney Chronicles (Capcom, 29/07/21) – 14 460 (Nouvelle)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 13 914 (2 087 501)

[NSW] Crayon Shin-chan : Ora à Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi (Neos, 15/07/21) – 12 342 (142 476)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 12 225 (3 944 450)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 11 678 (2 721,949)

[NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 9 839 (191 175)

[NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) – 9 524 (195 328)

[PS4] NEO: Le monde se termine avec vous (Square Enix, 27/07/21) – 9 248 (Nouvelle)

Bien que la PS5 ait dépassé la Switch Lite pour la deuxième semaine consécutive, le modèle Switch d’origine reste le principal élément matériel du pays. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 51 896 (16 709 337) PlayStation 5 – 18 020 (785 746) Switch Lite – 10 969 (3 982 981) PlayStation 5 Digital Edition – 4 621 (154 457) PlayStation 4 – 1 209 (7 800 376) Xbox Series S – 1 014 (19 674) Xbox Series X – 788 ( 49 846) Nouvelle 2DS LL (y compris 2DS) – 358 (1 169 412)

Des surprises cette semaine ? Faites le nous savoir dans les commentaires.