Graphiques japonais: Nintendo Switch et les remakes de Pokémon Diamond et Pearl continuent de dominer

Image : La société Pokémon

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 12 décembre, révélant que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont restés en tête pour une quatrième semaine consécutive, dépassant ainsi les deux millions de ventes d’exemplaires physiques.

Ce fut une semaine calme dans l’ensemble sans nouvelles versions dans le top 10, mais encore une fois, c’est un verrouillage de Switch. La console et les jeux de Nintendo connaissent actuellement une période dominante, et il convient de noter que ce n’est pas encore nécessairement la haute saison des achats au Japon – cela arrivera en janvier.

Voici les dix meilleurs jeux (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante (The Pokémon Company, 19/11/21) – 130 772 (2 046 040)

[NSW] Superstars de Mario Party (Nintendo, 29/10/21) – 53 824 (459 001)

[NSW] Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau (Nintendo, 12/03/21) – 33 092 (70 020)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 26 256 (2 336 145)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 23 786 (7 010 861)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 21 819 (4 191 268)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 20 364 (4 552 841)

[NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! (Konami, 19/11/20) – 14 709 (2 448 283)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 13 765 (2 956 485)

[NSW] Épée et bouclier Pokémon (The Pokémon Company, 15/11/19) – 12 825 (4 227 847)

Le Switch continue également de dominer en termes de matériel ; cela dit, le faible nombre de ventes de PlayStation 5 en particulier est probablement dû à des approvisionnements de plus en plus tendus. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Modèle de commutateur OLED – 90 076 (582 248)

Switch – 59 460 (17 634 683) Switch Lite – 42 799 (4 327 684) PlayStation 5 – 1 020 (998 625) Xbox Series X – 450 (70 908) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 391 (1 178 644) Xbox Series S – 355 (53 225) PlayStation 5 Édition numérique – 113 (190 659) PlayStation 4 – 103 (7 819 116)

