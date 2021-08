Graphiques japonais: Ring Fit Adventure atteint le sommet, mais Ghost Of Tsushima met fin à la domination des graphiques de Switch

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 22 août, révélant que Ring Fit Adventure est revenu à la première place.

Le RPG de fitness de Nintendo a réussi à se vendre de peu Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyo Battle Royale !! cette semaine, qui est tombée par rapport à la première place obtenue la semaine dernière. La majorité du top dix est composée de jeux Switch, mais le nouveau La coupe du réalisateur de Ghost of Tsushima a mis une brèche dans la procédure non pas une, mais deux fois, ses versions PS5 et PS4 atteignant respectivement les cinquième et septième.

Le positionnement de Ghost of Tsushima met incidemment un terme à l’incroyable récente domination des charts de Switch, dans laquelle le système avait réussi à revendiquer les 30 premières positions des charts au Japon pendant deux semaines consécutives.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 17 656 (2 772 950)

[NSW] Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyo Battle Royale !! (Konami, 08/12/21) – 16 742 (113 039)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 15 756 (3 995 095)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 15 385 (2 139 193)

[PS5] La coupe du réalisateur de Ghost of Tsushima (SIE, 20/08/21) – 13 745 (Nouveau)

[NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! (Konami, 19/11/20) – 13 581 (2 336 531)

[PS4] Ghost of Tsushima Director’s Cut (SIE, 20/08/21) – 10 224 (Nouveau)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8 870 (4 389 399)

[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 8 212 (857 492)

[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 05/10/18) – 6 810 (1 970 823)

Switch est toujours en tête des classements matériels, le modèle d’origine étant plus performant que jamais et le Lite parvenant à peine à surpasser la PS5. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 62 022 (16 907 165) Switch Lite – 10 505 (4 020 185) PlayStation 5 – 10 083 (813 989) Xbox Series X – 2 932 (54 093) Xbox Series S – 2 850 (23 534) PlayStation 5 Digital Edition – 2 555 (161 438) PlayStation 4 – 943 ( 7 803 924) Nouvelle 2DS LL (y compris 2DS) – 522 (1 170 796)

< Les graphiques de la semaine dernière

Des surprises cette semaine ? Faites le nous savoir dans les commentaires.