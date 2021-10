Graphiques japonais : Ring Fit Adventure passe à la troisième place alors que les ventes de commutateurs OLED augmentent

Image : Nintendo

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont pour la semaine se terminant le 24 octobre, et ils reflètent une semaine relativement calme en termes de logiciels.

La seule nouvelle entrée dans le top 10 est Blue Reflection: Second Light, qui a une version PS4 en 2ème et l’itération Switch en 7ème. Les deux premières places sont toutes deux des titres PS4, mais le top 10 est entièrement Nintendo Switch. Il y a pas mal de titres à feuilles persistantes, tandis que les ventes de Metroid Dread ont été réduites de plus de moitié pour le voir chuter au 4e rang cette semaine.

Une note intéressante est Ring Fit Adventure qui monte à la troisième place (il était 12e la semaine dernière), avec ses ventes en hausse d’environ un tiers. C’est vraiment devenu un succès notable et constant sur Switch, ramenant des souvenirs de la demande continue pour Wii Fit il y a deux générations.

Vous trouverez ci-dessous les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[PS4] Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba – Les Chroniques d’Hinokami (Aniplex, 14/10/21) – 15 996 (110 845)

[PS4] Reflet bleu : deuxième lumière (Koei Tecmo, 21/10/21) – 14 048 (Nouveau)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 10 155 (2 879 734)

[NSW] Metroid Dread (Nintendo, 10/08/21) – 9 999 (119 018)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9 360 (4 469 716)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 8 695 (4 103 819)

[NSW] Reflet bleu : deuxième lumière (Koei Tecmo, 21/10/21) – 8 380 (Nouveau)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 8 306 (2 243 119)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 6 581 (6 909 879)

[NSW] Épée et bouclier Pokémon (The Pokemon Company, 15/11/19) – 6 280 (4 169 875)

Dans les graphiques du matériel, les positions restent en grande partie les mêmes, le dernier modèle Switch OLED ouvrant la voie. Signe que ses ventes reflètent une offre qui lutte pour répondre à la demande, elle a presque doublé par rapport aux unités de la semaine dernière, de sorte que Nintendo a évidemment un peu plus de stock dans les magasins. En tout cas, la famille Switch continue de montrer la voie.

Switch Modèle OLED – 61 169 (242 072) Switch – 38 658 (17 267 673) PlayStation 5 – 11 526 (951 035) Switch Lite – 8 295 (4 106 660) Xbox Series S – 3 815 (45 675) PlayStation 5 Digital Edition – 2 754 (182 857) PlayStation 4 – 462 ( 7 814 542) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 449 (1 175 772) Xbox Series X – 74 (64 992)

