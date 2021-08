GRAPHIQUES: les précommandes pour le nouveau monde d’Amazon arrivent à nouveau dans le Top Ten de Steam

Pour la deuxième semaine consécutive, les précommandes du prochain MMO New World d’Amazon ont été l’article le plus vendu sur Steam.

L’édition régulière du jeu occupait la première place, tandis que l’édition de luxe était stable à la deuxième place. La précommande de New World est un moyen pour les consommateurs d’accéder à une version bêta fermée du titre, qui a été mise en ligne fin juillet. Le jeu devait initialement être lancé en mai de l’année dernière avant d’être repoussé au printemps 2021 et finalement à la fin août.

Cyberpunk RPG The Ascent de Curve Digital a fait ses débuts à la troisième place, tandis que Tribes of Midgard de Gearbox Publishing a également commencé sa vie dans les charts Steam au n ° 4.

Orcs Must Die 3 a terminé sa période d’exclusivité sur la plate-forme de streaming Stadia de Google le 23 juillet et au cours de sa deuxième semaine sur Steam, il a réussi à être le cinquième jeu le plus vendu de la semaine. Le kit Index VR de Valve a pris la sixième place devant Grand Theft Auto V au n°7.

Battlefield 1 revient dans le Top Ten à la huitième place grâce à une baisse de prix de 88%, tandis que l’édition Gold de Hitman 2 d’IO – publiée par Warner Bros – a pris la neuvième place. Pour compléter les charts cette semaine au n ° 10, on trouve le suivi de Mini Metro, Mini Motorways, du développeur néo-zélandais Dinosaur Polo Club.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 31 juillet :

1. Nouveau Monde, Amazon (P)

2. New World Deluxe, Amazon Games (P)

3. L’ascension, courbe numérique

4. Tribus de Midgard, Gearbox Publishing

5. Orcs Must Die 3, Robot Entertainment

6. Kit d’index de soupape VR, soupape

7. Grand Theft Auto V, Rockstar

8. Champ de bataille 1, EA

9. Hitman 2 Édition Or, Warner Bros

10. Mini autoroutes, Dinosaur Polo Club

