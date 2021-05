Graphiques, temps et pneus interactifs du GP de Monaco 2021

Un Grand Prix de Monaco en grande partie processionnel a montré l’importance d’avoir des options stratégiques, car Mercedes ne pouvait même pas trouver un moyen de dépasser un AlphaTauri.

Ayant perdu la pole – Charles Leclerc ne pouvant pas participer – toutes les voitures remontent d’une place sur les feuilles de chronométrage, sinon sur la grille elle-même. Cela mis à part, il y a très peu de mouvement dans l’ordre lorsque les lumières se sont éteintes – toutes les voitures du top 10 sont parties dans l’ordre où elles avaient commencé, Max Verstappen fermant rapidement Valtteri Bottas alors qu’il s’approchait.

Alors que les qualifications décidaient en grande partie de l’ordre final à Monaco, les arrêts aux stands étaient la zone la plus cruciale pour les changements de position. La progression de Verstappen vers sa victoire finale a reçu un autre coup de pouce ici, alors que la course de Bottas se terminait de la deuxième place, promouvant chaque leader du bar, Max Verstappen.

Mercedes a été mise dans une position difficile cette course par son incapacité à gérer l’usure des pneus. Toto Wolff a confirmé après la course que leur seule option pour faire passer Hamilton à Gasly avait été un “ undercut ” – devant le pilote AlphaTauri.

Malgré la plainte de Hamilton à la radio après l’arrêt selon laquelle il avait économisé l’usure de ses pneus pour conduire un relais plus long en premier, Wolff a déclaré qu’il ne restait plus de vie dans l’ensemble de gommes souples lorsqu’il a été analysé après l’arrêt de Hamilton.

Hamilton voulait rester plus longtemps pour son premier relais Hamilton a émergé derrière Gasly, sans moyen de passer et a été encore plus frustré lorsque Sergio Perez et Sebastian Vettel ont pu gérer un dépassement sur eux deux, opposant plus tard. Le résultat est que malgré le décrochage de Leclerc et Bottas devant lui, Hamilton a terminé là où il s’est qualifié: septième.

Vettel a réussi ce qui se rapprochait le plus d’un dépassement dans la course, devançant Gasly alors qu’il sortait des stands, le duo courant côte à côte Beau Rivage.

Perez a bougé le plus dans l’ordre, réussissant sa course pour passer de la neuvième après la qualification à la quatrième au drapeau à damier. Il a gagné une place par défaut grâce à l’absence de Leclerc de la pole. Lance Stroll comptait également cinq positions.

Un autre pilote qui a fait face à un mouvement important mais d’une manière beaucoup plus négative était Daniel Ricciardo. Parti 11e dans une voiture, son coéquipier est monté sur le podium, il est revenu à la 13e place dans le premier tour et a eu du mal à revenir à la douzième place sur une bataille avec Kimi Raikkonen qui a laissé la McLaren tellement assiégée, derrière l’Alfa Romeo plus lente, que Ricciardo a été doublé par Lando Norris avec 20 tours à faire.

Huit équipes différentes ont terminé dans le top 10, seuls Haas et Williams étant incapables de se frayer un chemin dans les points. Parmi les 10 premiers, seuls Red Bull et Aston Martin ont réussi à faire marquer les deux voitures, les autres équipes avec leurs pilotes se répartissant beaucoup plus dans l’ordre.

Tableau des tours du Grand Prix de Monaco 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Tableau des courses du Grand Prix de Monaco 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Changement de position

Temps au tour du Grand Prix de Monaco 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, tours très lents exclus). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et basculez les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous:

Tours les plus rapides du Grand Prix de Monaco 2021

Tour le plus rapide de chaque pilote:

Stratégies pneus du Grand Prix de Monaco 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur: