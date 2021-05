Graphiques, temps et pneus interactifs du GP d’Espagne 2021

Le Grand Prix d’Espagne a été remporté grâce à une stratégie d’arrêt au stand. Mais cela seul n’aurait pas fait le travail pour la victoire, car Mercedes avait à la fois un avantage sur les pneus et le rythme sur Red Bull.

Les équipes qui ont compris très tôt que la course se dirigeait vers une stratégie à deux arrêts avaient un avantage substantiel. Et par «tôt», cela signifiait au plus tard samedi. La plupart des voitures à l’avant n’avaient pas économisé un deuxième train de pneus moyens, seuls Mercedes et les équipes de backmarker ayant des ensembles moyens supplémentaires pour la course.

Un arrêt aux stands à Barcelone coûte environ 21 secondes et les premières hypothèses étaient que, avec Pirelli ayant de nouveau apporté les pneus à poulies les plus durs à cette course, une stratégie à guichet unique serait bénéfique. Le tour de passe-passe de Mercedes avec Lewis Hamilton, le gardant plus longtemps sur son premier train de pneus tendres (seul Charles Leclerc a égalé son premier relais de 28 tours) n’a pas montré sa stratégie jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour que Red Bull réponde. .

De plus, Max Verstappen n’avait que des pneus tendres sur lesquels passer, lors de son deuxième arrêt. En ce sens, Red Bull a mis en œuvre la meilleure stratégie qu’ils pouvaient avoir dimanche en acceptant la perte de la victoire contre Hamilton et en déplaçant Verstappen sur un arrêt tardif pour obtenir le point le plus rapide au tour.

Alpine a semblé tenter quelque chose de similaire avec Fernando Alonso. Mais ils ont accepté l’inévitable bien trop tard, et son arrêt au 61e tour (un tour plus tard que celui de Verstappen) était un acte de désespoir qui n’a rien fait pour ramener Alonso aux points.

Seuls deux pilotes ont couru une course à un arrêt et cela ne semble pas fonctionner pour aucun d’eux. Kimi Raikkonen était la seule personne à démarrer avec des pneus moyens et, bien qu’elle se soit maintenue dans le top 10 une fois que les voitures les plus rapides avaient fait leurs arrêts aux stands, a été déplacée sur des pneus tendres à la mi-course. Sa seule alternative était d’aller sur les hards non payés, qui ont terriblement performé dans cette course l’année dernière et ont été évités par tout le peloton cet après-midi.

Esteban Ocon, quant à lui, a su conserver les points, contrairement à son coéquipier Alonso. Mais il n’a pas vraiment réussi à tirer le meilleur parti de la vitesse de qualification considérablement améliorée d’Alpine, passant de la cinquième à la neuvième place au drapeau.

Verstappen avait raison de dire que, dans l’ensemble, le rythme de Hamilton était supérieur au sien. Comparativement, cependant, Bottas était plus lent que Hamilton et sa réticence à passer pour son coéquipier, forçant Hamilton à se battre contre lui pour le dépassement, a coûté à Hamilton un temps au tour substantiel, facilement plus d’une seconde.

Bien que cela se soit avéré académique à la fin, cela doit être considéré à la lumière du fait que Mercedes et Red Bull s’attendaient à ce que Hamilton n’attrape pas Verstappen avant les derniers tours. Cela aurait pu faire basculer les choses, et Bottas ne serait pas populaire dans le garage Mercedes s’il l’avait fait.

Au fond du peloton, la course à un arrêt de Raikkonen lui a permis de gagner cinq places, si une 12e place le laissait toujours sans récompense. Nicholas Latifi Latifi a pu extraire ce qui doit être considéré comme des gains de course encourageants de la Williams, malgré une stratégie inhabituelle à trois arrêts.

Tableau des tours du Grand Prix d’Espagne 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Tableau des courses du Grand Prix d’Espagne 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Changement de position

Temps au tour du Grand Prix d’Espagne 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, tours très lents exclus). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et basculez les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous:

Tours les plus rapides du Grand Prix d’Espagne 2021

Tour le plus rapide de chaque pilote:

Stratégies des pneus du Grand Prix d’Espagne 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur:

Stint 1Stint 2Stint 3Stint 4 Lewis Hamilton C3 (28) C2 (14) C2 (24) Max VerstappenC3 (24) C2 (36) C3 (6) Valtteri BottasC3 (23) C2 (30) C3 (13) Charles LeclercC3 (28) C2 ( 30) C3 (8) Sergio PerezC3 (27) C2 (30) C3 (9) Daniel RicciardoC3 (25) C2 (21) C3 (20) Carlos Sainz JnrC3 (22) C2 (24) C3 (20) Lando NorrisC3 (23) ) C2 (28) C3 (14) Esteban OconC3 (23) C2 (42) Pierre GaslyC3 (18) C2 (29) C3 (18) Lance StrollC3 (22) C2 (17) C3 (26) Kimi RaikkonenC2 (37) C3 (28) Sebastian VettelC3 (21) C2 (17) C3 (27) George RussellC3 (9) C2 (19) C2 (37) Antonio GiovinazziC3 (8) C2 (31) C3 (26) Nicholas LatifiC3 (9) C2 (18) ) C2 (23) C3 (15) Fernando AlonsoC3 (21) C2 (40) C3 (4) Mick SchumacherC3 (23) C2 (27) C2 (14) Nikita MazepinC3 (22) C2 (20) C2 (22) Yuki TsunodaC3 (6)

Heures des arrêts au stand du Grand Prix d’Espagne 2021

Combien de temps les arrêts aux stands de chaque pilote ont duré:

ConducteurÉquipeHeure d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Sergio PerezRed Bull21.345572Nicholas LatifiWilliams21.4240.079273Lance StrollAston Martin21.4320.087394Kimi RaikkonenAlfa Romeo21.5720.227375Max VerstappenRed Bull21.5920.247606Charles LeclercFerrari21.6130.268287Valtteri BottasMercedes21.6380.293538Lance StrollAston Martin21.7560.411229Daniel RicciardoMcLaren21.7620.4174610Carlos Sainz JnrFerrari21.7790.4342211Carlos Sainz JnrFerrari21.8560.5114612 Lando NorrisMcLaren21.8640.5192313George RussellWilliams21.9190.5742814Sebastian VettelAston Martin21.9730.6283815Fernando AlonsoAlpine22.0430.6982116Lewis HamiltonMercedes22.0780.7334217Lewis HamiltonMercedes22.2200.8752818Charles LeclercFerrari22.2920.9475819Mick SchumacherHaas22.3100.9655020Valtteri BottasMercedes22.3110.9662321Sergio PerezRed Bull22.3821.0372722Nicholas LatifiWilliams22.4051.0605023Daniel RicciardoMcLaren22.4061.0612524 Lando NorrisMcLaren22.4671.1225125Nikita MazepinHaas22.5021.1574226Esteban OconAlpine22.7981.4532327Antonio GiovinazziAlfa Romeo22.8711.5263928Sebastian VettelAston Martin23.0871.7422129Nikita MazepinHaas23.0981.7532230Fernando AlonsoAlpine23.4792.1346131Max VerstappenRed Bull23.5652.2202432George RussellWilliams23.8142.469933Mick SchumacherHaas24.0062.6612334Pierre GaslyAlphaTauri26.0654.7204735Nicholas LatifiWilliams26.6725.327936Pierre GaslyAlphaTauri28.0426.6971837Antonio GiovinazziAlfa Romeo54.67333.32882021 Grand Prix d’EspagneParcourir tous les articles du Grand Prix d’Espagne 2021

