Graphiques, temps et pneus interactifs du GP du Portugal 2021

Le Grand Prix du Portugal a été décidé par la compréhension des équipes des pneus – et leur capacité à exécuter une stratégie à guichet unique de la meilleure façon.

Red Bull a déclaré que leur rythme relatif par rapport à Mercedes était dû au fait de ne pas pouvoir faire fonctionner les pneus moyens de la même manière. Cela a été reflété par le dépassement de Max Verstappen sur Valtteri Bottas au début du deuxième relais sur pneus durs.

Mercedes a eu des problèmes avec leurs arrêts aux stands lors de plusieurs courses récentes, notamment l’arrêt de 11 secondes pour Bottas à Bahreïn qui a ruiné sa course. Aujourd’hui encore, ils ont donné environ une demi-seconde à leurs rivaux lors de leurs premiers arrêts (pour Hamilton uniquement).

Le temps perdu par Bottas l’a fait sortir des stands assez près de Verstappen pour être vulnérable au Red Bull, avec ses pneus plus chauds. Bien que les problèmes de capteur qu’il a rencontrés plus tard aient pu le reléguer à la troisième place de toute façon, le temps perdu dans l’arrêt aux stands a certainement joué un rôle.

McLaren et Lando Norris ont de nouveau montré une gestion impressionnante des pneus pour terminer «meilleur du reste» derrière les pilotes Mercedes et Red Bull. Norris a profité du départ en pneus tendres pour remonter le classement, prenant brièvement la quatrième place à Sergio Perez et capable de se forger une avance raisonnable sur le reste du peloton, puis s’est occupé de pneus moyens pendant 44 tours.

Carlos Sainz Jnr, qui avait opéré un tour plus tôt que Norris, a constaté que Ferrari avait des problèmes beaucoup plus importants avec les pneus moyens. Bien qu’il se soit d’abord battu avec Norris et ait pu occuper la sixième place, dans les derniers tours, sa voiture ressemblait à un canard assis, poussé hors des points en étant dépassé par les deux pilotes alpins, Daniel Ricciardo et Pierre Gasly.

Aston Martin et Lance Stroll ont tenté une curieuse stratégie. Stroll s’est mal qualifié, partant 17e, et a choisi de repartir avec un nouveau train de pneus tendres, vraisemblablement pour l’aider à remonter dans l’ordre au début de la course. Il a couru un énorme 39 tours sur ces pneus – plus de la moitié de la distance de course – avant de passer aux médiums pour un relais plus court jusqu’à la fin et une 14e place.

Tableau des tours du Grand Prix du Portugal 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Tableau des courses du Grand Prix du Portugal 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Changement de position

Temps au tour du Grand Prix du Portugal 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, tours très lents exclus). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et basculez les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous:

Tours les plus rapides du Grand Prix du Portugal 2021

Tour le plus rapide de chaque pilote:

Le temps le plus rapide de Verstappen a été supprimé car il a dépassé les limites de piste au virage 14. Bottas a donc marqué le point bonus pour le meilleur tour.

Stratégies des pneus du Grand Prix du Portugal 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur:

Stint 1Stint 2Stint 3 Lewis Hamilton C2 (37) C1 (29) Max VerstappenC2 (35) C1 (29) C3 (2) Valtteri BottasC2 (36) C1 (27) C3 (3) Sergio PerezC2 (51) C3 (15) Lando NorrisC3 ( 22) C2 (44) Charles LeclercC2 (25) C1 (41) Esteban OconC3 (22) C1 (44) Fernando AlonsoC2 (40) C1 (26) Daniel RicciardoC2 (41) C1 (25) Pierre GaslyC3 (24) C2 (42) ) Carlos Sainz JnrC3 (21) C2 (45) Antonio GiovinazziC2 (22) C1 (43) Sebastian VettelC3 (22) C2 (43) Lance StrollC3 (39) C2 (26) Yuki TsunodaC2 (21) C1 (44) George RussellC2 ( 28) C1 (37) Mick SchumacherC2 (32) C1 (32) Nicholas LatifiC2 (24) C1 (40) Nikita MazepinC2 (31) C1 (12) C3 (21) Kimi RaikkonenC3 (1)

Heures des arrêts au stand du Grand Prix du Portugal 2021

Combien de temps les arrêts aux stands de chaque pilote ont duré:

ConducteurÉquipeHeure d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Carlos Sainz JnrFerrari25.892212Lance StrollAston Martin26.0270.135393Pierre GaslyAlphaTauri26.1720.280244Yuki TsunodaAlphaTauri26.2020.310215Max VerstappenRed Bull26.3190.427646Fernando AlonsoAlpine26.4420.550407Valtteri BottasMercedes26.5730.681638Nicholas LatifiWilliams26.5950.703249Sergio PerezRed Bull26.6070.7155110Sebastian VettelAston Martin26.6200.7282211Antonio GiovinazziAlfa Romeo26.7290.8372212Max VerstappenRed Bull26.7430.8513513George RussellWilliams26.8430.9512814Lewis HamiltonMercedes26.9071.0153715Valtteri BottasMercedes26.9381.0463616Lando NorrisMcLaren26.9521.0602217Nikita MazepinHaas26.9841.0924318Esteban OconAlpine27.0331.1412219Charles LeclercFerrari27.0821.1902520Nikita MazepinHaas27.1861.2943121Mick SchumacherHaas27.2451.3533222Daniel RicciardoMcLaren28.6392.747412021 grand Prix portugaisParcourir tous les articles du Grand Prix du Portugal 2021

