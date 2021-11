Gratification instantanée ou gratification différée : comment rester en forme financièrement ?

Il y a des moments où la gratification instantanée peut être plus importante pour une personne. Cela dépend vraiment du choix de l’individu.

Très souvent, nous finissons par faire des compromis entre la gratification instantanée et la gratification différée. Qu’est-ce que la gratification instantanée ? Vous payez pour une bonne robe, vous pouvez la porter immédiatement et profiter des avantages qu’elle est censée vous apporter. D’un autre côté, il y a des moments où nous faisons certaines choses, dont les avantages ne sont pas immédiatement apparents.

Pour illustrer ce point, lors d’une récente interaction avec un groupe d’étudiants en MBA d’un institut réputé, j’ai demandé combien d’entre eux avaient un Iphone. Environ 30% ont déclaré en avoir un. Je leur ai alors fait cette proposition : si vous deviez acheter un iPhone à un prix de, disons, Rs 75 000, envisagez cette alternative. Au lieu d’un iPhone, vous achetez un téléphone moins cher au prix de Rs 25 000. Les Rs 50 000 que vous économisez dans le processus sont investis dans un fonds commun de placement en actions. Puisqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les gens changent de téléphone tous les trois ans, au bout de trois ans, vous avez à nouveau le même choix : remplacer votre téléphone par un iPhone ou un téléphone moins cher.

Vous choisissez à nouveau un téléphone moins cher. Le coût de l’iPhone pourrait avoir augmenté à Rs 89 326 en raison de l’inflation et le prix du téléphone le moins cher pourrait avoir augmenté à Rs 29 775 compte tenu de l’inflation à 6% par an. La différence de Rs 59 551 est à nouveau investie dans un fonds commun de placement. Supposons que ce processus se répète tous les trois ans. Si le fonds commun de placement d’actions croît à un taux de croissance annuel composé de 12 % (ce qui n’est pas déraisonnable compte tenu des performances passées), le tableau ressemblerait à ceci.

La valeur de l’investissement dans les fonds communs de placement en actions est estimée à environ 5 33 698 roupies au bout de dix ans. Cela suppose que l’investissement croît à 12% par an, ce qui n’est pas garanti. L’iPhone est utilisé ici à des fins purement illustratives. Au lieu d’un iPhone, j’aurais pu choisir parmi un certain nombre d’autres articles. Le fait est qu’en renonçant aux maigres joies de la gratification immédiate, vous pouvez obtenir une gratification différée beaucoup plus substantielle. Dans ce cas, en utilisant un téléphone moins cher et en investissant judicieusement votre argent, au bout de dix ans, vous pourriez potentiellement avoir assez d’argent pour acheter le meilleur téléphone du marché à ce moment-là et peut-être aussi un vélo !

Il y a des moments où la gratification instantanée peut être plus importante pour une personne. Cela dépend vraiment du choix de l’individu. Si un iPhone est vraiment important pour vous, allez-y. Mais gardez à l’esprit que vous sacrifiez peut-être quelque chose de plus grand ou de plus important que vous auriez pu avoir à l’avenir. Bien sûr, tout cela ne s’applique pas aux personnes qui ont assez d’argent pour acheter ce qu’elles veulent !

Il y a des moments où la gratification instantanée peut être plus importante pour une personne. C’est finalement le choix d’un individu et peut varier d’une personne à l’autre. Cependant, il est important de se rappeler que la gratification instantanée s’accompagne d’un coût d’opportunité potentiellement élevé. Et au cours d’une vie, le gain potentiel résultant de l’exercice de ce contrôle de soi essentiel est certainement suffisant pour vous faire penser : « Ai-je vraiment besoin de ça ? »

(Par G Pradeepkumar, PDG, Union AMC)

