Gratuit avec EA Play Pro et le statut Game Pass expliqué

Madden 22 est gratuit avec EA Play Pro mais les nouvelles ne sont pas si bonnes pour le Xbox Game Pass.

Les fanatiques de football pourront bientôt se rendre sur le terrain pour vivre le rêve de tacler Tom Brady tout en agitant les couleurs de leur équipe favorite. La note de chaque équipe est en ligne pour voir, et cela vous aidera à savoir lesquelles sont bonnes et celles qui sont franchement nulles avant de commencer votre effort en mode Franchise.

Que vous envisagiez de maintenir le statu quo ou de diriger un groupe faible d’outsiders vers la victoire, la bonne nouvelle est que vous pourrez très bientôt mettre votre casque de football.

Madden 22 | Récapitulatif de tous les accès

Est-ce que Madden 22 est gratuit avec EA Play ?

Madden 22 n’est pas gratuit avec EA Play, mais il est disponible avec Pro pour PC.

EA Play Pro n’est pas disponible sur console car il est exclusif à Origin sur ordinateur. Cela coûte 14,99 £ par mois ou 89,99 £ par an, et nous recommandons l’option d’abonnement de 12 mois car elle est globalement moins chère.

Bien que Pro ne soit pas sur console, vous pouvez jouer à un essai de 10 heures du jeu via le service EA Play standard sur PlayStation et Xbox. Cela vous coûtera soit 3,99 £ par mois, soit 19,99 £ pour l’année.

Madden 22 est-il sur Game Pass ?

Madden 22 n’est pas sur Xbox Game Pass.

Vous pouvez profiter gratuitement de l’essai de 10 heures avec Xbox Game Pass, mais vous ne pouvez pas obtenir le jeu complet. En effet, l’option d’abonnement PC n’inclut que le service EA Play standard plutôt que le package Pro.

Il arrivera probablement au service d’abonnement Microsoft en 2022 de la même manière que tous les autres versements de Madden lorsque la prochaine entrée commencera à être médiatisée.

Édition Dynastie

Les membres EA Play Pro recevront gratuitement l’édition Dynasty. C’est la version la plus chère et elle est livrée avec les bonus ci-dessous :

Brady ou Mahomes Power Up Item Carte de stratégie Elite Passer 100 Franchise Staff Points Cover Athlete Elite Item Cover Athlete Legends Pack Et plus

