Gratuit et ouvert : l’open source n’est plus seulement un héros des coulisses

Abhishek Singh, président et PDG, NeGD_ PDG, myGov_ MD & PDG, Digital India Corporation et Varad Pande, partenaire, Omidyar Network India

Par Srinath Srinivasan

Les systèmes open source sont souvent ignorés par les consommateurs et les entreprises car ils n’obtiennent pas la ligne de marketing conventionnelle. Cependant, il existe aujourd’hui de nombreux logiciels gratuits construits avec un modèle open source qui sont aussi performants et dynamiques que les logiciels payants. Un rapport récent d’Omidyar Network India (ONI) et du Boston Consulting Group estime que d’ici 2030, 10 écosystèmes nationaux ouverts numériques (NODE) ​​à fort potentiel dans des secteurs tels que la santé, les compétences et l’agriculture peuvent collectivement créer une nouvelle valeur de plus de 500 milliards de dollars, équivalant à 5,5% du PIB de l’Inde, tout en générant plus de 200 milliards de dollars d’économies supplémentaires pour le pays.

« L’open source peut aider à réduire les coûts, à éviter le piège des blocages des fournisseurs et à renforcer la confiance au sein de l’écosystème en permettant à une communauté d’acteurs d’examiner le code pour vérifier le respect des principes de confidentialité des données, d’aider à trouver des bogues et d’assurer la transparence et la responsabilité. . Par exemple, CoWin et Aarogya Setu, construits en tant que plates-formes numériques open source, ont grandement bénéficié des contributions fournies par la communauté des développeurs open source », déclare Varad Pande, partenaire d’Omidyar Network India.

Selon Pande, 85% de l’Internet en Inde fonctionne sur FOSS. L’Inde abrite déjà de riches ODE comme India Stack, UPI, National Digital Health Mission, pour n’en nommer que quelques-uns. En Inde, en partenariat avec ONI pour le mentorat des équipes participantes, le ministère de l’électronique et de l’informatique a lancé des logiciels libres et ouverts (FOSS) pour le défi de la gouvernance afin de proposer des innovations de produits CRM et ERP open source dans les domaines de la santé, de l’éducation , la gouvernance urbaine, l’agriculture ou tout autre domaine lié à l’e-gouvernance.

« Nous avons reçu plus de 1638 inscriptions et 581 soumissions d’idées. Le gouvernement continue d’encourager l’adoption numérique via des programmes open source comme celui-ci, en récompensant les candidatures gagnantes avec des prix en espèces parmi d’autres opportunités de croissance », a déclaré Abhishek Singh, président et PDG de NeGD ; Directeur général et PDG de Digital India Corporation (DIC) au gouvernement de l’Inde.

Les systèmes open source permettent également de résoudre des problèmes au niveau mondial avec l’aide de grandes communautés mondiales. « Les systèmes open source représentent ce qu’Internet voulait vraiment représenter : la démocratisation de la technologie », déclare Ankit Muellner, membre du conseil consultatif de la Muellners Foundation, une fondation de recherche sur le capital technologique.

Avec ce qui est actuellement utilisé, connu sous le nom de Web2, l’IP propriétaire a pris de l’importance depuis que son adoption a explosé à la fin des années 90. Cependant, l’évolution du Web3, qui promet des réseaux décentralisés, les systèmes open source devraient gagner du terrain et créer de nouvelles façons de résoudre les problèmes. Il existe des équivalents open source à l’ERP, au CRM, aux solutions bancaires, aux systèmes IoT complexes, à la souscription d’assurance construits par les développeurs.

« Il est souvent mal compris que les développeurs ne sont pas rémunérés pour leur contribution et que la qualité du travail finit par en être affectée. Ce n’est pas vrai », dit Muellner. « Toute fondation ou plate-forme open source se verrait allouer des fonds qui serviront de primes ou de récompenses aux développeurs lorsqu’ils contribuent à ses projets open source. Les développeurs deviennent également le visage du système. Chaque personne impliquée devient un spécialiste du marketing », explique Muellner.

Les systèmes open source devraient entraîner un changement culturel qui donnera naissance à des réseaux décentralisés et à des organisations autonomes opérant sur les réseaux, marquant l’avènement du Web3 dans la vie quotidienne des internautes. La technologie Blockchain devrait conduire ce changement.

Les systèmes open source présentent des défis qui nécessitent une attention particulière. Le rapport de Civic DataLabs State of FOSS en Inde souligne que l’Inde est toujours à la traîne par rapport au paysage mondial dans la construction de projets locaux durables.

« Certains défis clés, en particulier en ce qui concerne les logiciels libres pour GovTech, vont d’un manque de sensibilisation, des idées fausses sur le fait que les logiciels libres sont moins sécurisés que les logiciels propriétaires, un manque de personnalisation pour l’utilisation par le gouvernement et une préférence pour s’engager avec des fournisseurs connus plutôt qu’un écosystème dispersé de développeurs, entre autres », explique Pande.

