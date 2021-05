Grave accusation pour le fan des Celtics Cole Buckley, qui a jeté une bouteille d’eau à Kyrie Irving 10z viral

Cole Buckley aurait jeté une bouteille d’eau Dasani en direction d’Irving alors que la star des Nets entrait dans le tunnel pour quitter le terrain après une performance de 39 points lors d’une victoire 141-126 contre les Celtics au TD Garden.

Selon les dossiers de la police, la sécurité a localisé l’individu en question et un officier de police de l’arène a arrêté Buckley en tant que suspect. Un témoin de la sécurité de TD Garden a déclaré à la police que la bouteille d’eau avait effleuré la tête d’Irving. Un membre de la sécurité des Nets a également été témoin de l’incident, qui a été filmé.

L’agression présumée a franchi la ligne au-delà du basket-ball, a déclaré Irving.

TD Garden coopère avec la police de Boston et a banni Buckley à vie. Il sera accusé d’un crime :

Cole Buckley, le suspect de 21 ans qui aurait jeté une bouteille d’eau sur Kyrie Irving, est accusé d’agression et de coups et blessures au moyen d’une arme dangereuse et sera traduit en justice mardi devant le tribunal municipal de Boston, selon la police de Boston. Plus : https://t.co/3xJfsOq4qu pic.twitter.com/GYdVE3ICRB

