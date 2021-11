Gravel aurait évité l’incident Hamilton/Verstappen à Interlagos

Carlos Sainz a déclaré que le gravier était la solution pour éviter l’action controversée du virage 4 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à Interlagos.

Alors que Hamilton se rapprochait de son rival pour le titre Verstappen dans sa tentative de prendre la tête du Grand Prix de Sao Paulo, le champion du monde pensait avoir choisi son moment parfait avec une manœuvre assistée par DRS dans le virage 4.

Mais alors que Hamilton devançait Verstappen à l’entrée, le Néerlandais a freiné en retard, forçant lui et Hamilton à sortir de la piste pour conserver la position.

Malgré un cas apparemment évident de forcer un autre pilote à quitter la piste, les commissaires sportifs n’ont pas enquêté – bien que Hamilton ait finalement réussi le dépassement dans la ligne droite jusqu’au virage 4, remportant ensuite le Grand Prix de Sao Paulo.

Bien sûr, cette défense controversée de Verstappen reste un sujet de discussion majeur et Mercedes a demandé un examen de l’incident.

Mais Sainz, qui a longtemps été un défenseur des bacs à gravier à l’ancienne, a déclaré que la solution au virage 4 aurait empêché la paire de s’élargir en premier lieu.

La même chose pourrait être dite pour lui et Ferrari, Sainz admettant qu’il avait été parmi les pilotes qui ont dépassé le virage 4 pendant la course.

« Personnellement, je pense que ce problème serait résolu avec un bac à graviers à la sortie du virage 4 », a déclaré Sainz, cité par Autosport.

« Je pense que vous avez également vu au départ quelques voitures – dont nous-mêmes – sortir large dans le virage 4. S’il y avait eu un bac à graviers, nous n’y serions pas allés.

« Et au lieu que ce soit en fait un problème pour les stewards, si vous y installiez un bac à gravier, ce ne serait pas un problème pour les stewards, pour Michael [Masi, FIA race director], pour Lewis, pour Max ou pour nous.

L’abandon du gravier sur de nombreux circuits n’est pas si simple à revenir, les courses de motos étant une considération majeure pour les sites qui accueillent les deux formes de course.

Et bien sûr, le gravier laisse souvent un pilote bloqué et hors course, alors que la Formule 1 souhaitait garder autant de pilotes que possible en course.

Mais Sainz et de nombreux pilotes de F1 veulent plus de bacs à graviers, donc l’Espagnol continuera à plaider pour cela, en particulier pour un site comme Interlagos que le MotoGP ne visite pas.

« Nous continuons à demander des bacs à gravier et nous espérons qu’à l’avenir, en particulier sur une piste comme Sao Paulo, où le MotoGP ne circule pas, nous aimerions voir les bacs à gravier revenir car nous ne freinerions jamais si tard dans le virage 4 », a déclaré Sainz .