Gray attaque Karen pour s’être immiscée dans sa relation avec Chelsea .

Gray a lancé à Karen un ultimatum de choc (Photo: BBC)

Karen Taylor (Lorraine Stanley) s’est interrogée sur ses actions à EastEnders ce soir (10 août), après que Gray Atkins (Toby-Alexander Smith) a menacé de l’empêcher de voir ses petits-enfants.

La responsable de la laverie s’est mêlée de la relation du tueur avec Chelsea (Zaraah Abrahams) et a fait connaître ses sentiments à l’égard de la jeune femme. Et hier soir, elle a répété qu’elle n’était pas fan de la façon dont Chelsea traitait Mack et Mia.

Chelsea, cependant, n’était pas du tout intéressée par ses pensées, et Karen a donc pris des mesures drastiques dans le but de lui faire voir son erreur, alors qu’elle l’enfermait dans la laverie!

Gray a refusé de croire les affirmations de Chelsea sur les actions de Karen, arguant qu’elle avait dû mal interpréter la situation, mais il s’est vite rendu compte qu’elle disait la vérité lorsque Karen a de nouveau dénigré sa petite amie.

L’avocat malade a alors vu rouge, avant de se lancer dans une attaque verbale.

« Vous ne savez rien de Chelsea ! », a-t-il crié à pleins poumons.

Karen, déconcertée, a essayé de faire comprendre qu’elle veille simplement au bien-être de Mack et Mia, mais Gray n’était pas intéressé, car il lui a dit que sa vie amoureuse ne la concernait pas.

« Vous m’avez menti ! », a-t-il poursuivi. «Je t’ai défendu à Chelsea. Mais elle avait raison depuis le début.

“A quoi diable pensez-vous, jouer avec son couvre-feu?”, A-t-il ajouté, se référant à l’incident de la laverie.

« Qui vous a donné le droit de décider qui je devrais et ne devrais pas voir ? »

Karen est restée sans voix, essayant de traiter les mots de Gray. Gray, quant à lui, était loin d’avoir fini de dire ce qu’il voulait dire.

Plus : EastEnders



« À partir de maintenant, vous gardez votre nez hors de ma vie personnelle. Ou vous pouvez dire au revoir à Mack et Mia.

La pauvre Karen est restée sous le choc, lorsqu’elle a réalisé que ses bonnes intentions se sont retournées contre lui de façon spectaculaire.

EastEnders continue le jeudi 12 août à 19h35 sur BBC One.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.



PLUS : Spoilers d’EastEnders: la star de Hollyoaks, Charlie Wernham, incarne le fils de Harvey, Aaron Monroe



PLUS : Les fans d’EastEnders prédisent que Tiffany mourra dans une sortie tragique



PLUS : 10 spoilers de savon cette semaine: Coronation Street Todd agressé, EastEnders Ruby éclaté, expulsion d’Emmerdale, Hollyoaks Summer shock

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();