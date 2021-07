Graydon Carter’s Air Mail s’associe à Kule pour une collaboration avec Tote – WWD

De nombreuses marques de médias accroissent leur notoriété via des sacs portant leur nom, d’autant plus qu’elles cherchent des moyens de gagner de l’argent en dehors des revenus publicitaires traditionnels.

Aujourd’hui, Air Mail, le mélange d’actualités numériques du samedi matin de Graydon Carter axé sur les arts, la culture, les voyages et les personnes intrigantes, prend le train en marche alors qu’il plonge plus profondément dans le territoire du commerce électronique.

Samedi, il lance 100 sacs fourre-tout en édition limitée, numérotés à la main et imprimés à la main, comportant une impression originale du contributeur et artiste d’Air Mail, Donald Robertson, en collaboration avec la marque new-yorkaise Kule.

Les sacs surdimensionnés seront disponibles sur Kule.com, ainsi que sur le site de commerce électronique d’Air Mail, Air Supply, et coûteront 248 $, un pourcentage des recettes étant reversé à Elephant Family, une organisation à but non lucratif engagée dans la conservation de la nature.

“[Donald Robertson] est un ami personnel de Graydon Carter et il fait partie de la famille Air Mail. Ils nous ont apporté tout ça. Ils avaient tout préparé et quand ils l’ont présenté, je ne pouvais pas dire non », a déclaré la fondatrice de Kule, Nikki Kule, ajoutant que l’ensemble du processus avait pris environ six mois.

Kule a déjà travaillé sur des collaborations vestimentaires, mais c’est la première fois qu’elle collabore sur des cabas, ainsi qu’avec une marque médiatique. “Je suis ravi d’être également en contact avec ce public et de lui faire découvrir notre marque à travers son fourre-tout en édition limitée”, a déclaré Kule.

Quant à Air Mail, depuis son lancement en 2019, le commerce électronique est devenu une partie de plus en plus importante de l’entreprise et contrairement à Air Mail, Air Supply, qui propose des produits sélectionnés dans les domaines de la mode masculine et féminine, des livres, de la technologie, de la maison et de l’automobile, ne ne pas avoir de paywall.

David Foxley, rédacteur en chef d’Air Mail et directeur d’Air Supply, a déclaré : « La traction a été incroyable. Nous avons vraiment été très bien surpris par l’accueil. Bien sûr, Air Supply, contrairement à Air Mail, n’est pas derrière un mur payant, donc beaucoup de visiteurs d’Air Supply ne sont pas nécessairement nos lecteurs. Ils viennent à nous de manière organique par d’autres moyens et finissent par tomber amoureux d’Air Mail heureusement. La réponse a été vraiment excellente.

Air Mail a déjà collaboré avec le cordonnier Stubbs et Wootton sur une collection de chaussures en édition limitée.

Lors de sa dernière collaboration, Foxley a ajouté que Kule est une marque très jeune et branchée, mais qu’elle a également cette « sorte d’esthétique de l’ancien monde qui se marie vraiment bien avec la direction du design d’Air Mail, de sorte qu’elle s’est sentie comme un ajustement naturel dès le début. “

Plus tôt cette année, un représentant d’Air Mail a déclaré à WWD que les revenus d’abonnement du titre avaient augmenté de plus de 183% au premier trimestre 2021 par rapport à il y a un an et que les revenus publicitaires avaient augmenté de plus de 50% (Air Mail a un annonceur par numéro) . Elle a conclu que ce n’est pas encore rentable, mais l’espoir est que ce le sera dans environ trois ans.

