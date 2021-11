Grayscale ajoute AVAX et LUNA à sa liste de produits d’investissement considérés

Commerce et investissement

Grayscale ajoute Avalanche (AVAX) et Terra (LUNA) à sa liste de produits d’investissement considérés

AnTy5 novembre 2021

Grayscale Investments, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, ajoute maintenant deux nouveaux actifs cryptographiques à sa liste de produits d’investissement qu’il envisage d’inscrire sur la plate-forme aux investisseurs institutionnels dans lesquels investir.

Ces deux nouveaux actifs sont les tokens de couche 1 Avalanche (AVAX) et Terra (LUNA).

Terra est une plate-forme stablecoin régie par un algorithme avec un actif crypto stabilisant natif, LUNA, qui se négocie à 49,98 $, en hausse de 7,808% depuis le début de l’année.

Avalanche est une plate-forme open source pour le lancement d’applications de finance décentralisée (DeFi) dont l’actif natif est AVAX, se négociant à 76,20 $, en hausse de 2014%.

Bien qu’à l’étude, tous les actifs de cette liste ne sont pas transformés en produits d’investissement.

Déjà, la liste de considération comprend trente et un actifs avec quelques-uns notables, notamment Solana (SOL), 1inch (1INCH), Polygon (MATIC), Ren (REN), Cardano (ADA), MakerDao (MKR), Aave, Polkadot (DOT ), SushiSwap (SUSHI), Yearn Finance (YFI) et Internet Computer (ICP).

« Nous continuerons à mettre à jour cette liste au fur et à mesure que nous examinerons des actifs supplémentaires », a déclaré la société.

Actuellement, Grayscale propose des produits limités couvrant uniquement Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Horizon (ZEN), Stellar (XLM), Decentraland (MANA), Chainlink (LINK), Basic Attention Token (BAT), Filecoin (FIL) et Livepeer (LPT) et Bitcoin Cash (BCH).

Grayscale a 55,19 milliards de dollars d’actifs sous sa gestion.

Comme nous l’avons signalé cette semaine, la SEC a commencé à examiner la demande de Grayscael pour convertir leur GBTC en un ETF Bitcoin spot.

Les législateurs américains Tom Emmer et Darren Soto ont également écrit une lettre à l’agence et au président Gary Gensler pour approuver un ETF Bitcoin soutenu physiquement.

«Alors que la négociation de deux ETF à terme Bitcoin en octobre est un pas en avant pour les millions d’Américains qui souhaitent investir dans la cryptographie par le biais de méthodes traditionnelles, il incombe plus que jamais à la SEC de permettre aux ETF Bitcoin spot de commencer à négocier. », a écrit Emmer sur Twitter.

Avalanche AVAX

76,31 $

-1,21%

-0,93 %

+18,59%

Pièce Luna LUNA

0,01 $

-0,28%

-0,17%

+6.46%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.