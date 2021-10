Grayscale ajoute Solana (SOL) et Uniswap (UNI) à son fonds à grande capitalisation de 500 millions de dollars

Pour Hannah Perez

C’est la première fois que l’un des véhicules d’investissement cryptographiques de Grayscale inclut Solana. La nouvelle coïncide avec des augmentations de prix pour les deux jetons.

Grayscale Investments, un gestionnaire de fonds communs de placement de crypto-monnaie bien connu, inclut le Jetons SOL, de Solana, et UNI, d’Uniswap, à son fonds numérique à grande capitalisation, Digital Large Cap Fund.

La société, une filiale de Digital Currency Group, a rendu compte de l’incorporation des deux actifs numériques dans un communiqué après avoir rééquilibré son portefeuille. Le fonds effectue une pondération tous les trois mois au cours de laquelle il vend certaines quantités de ses composants existants contre de l’argent pour acquérir des crypto-monnaies performantes.

Dans le communiqué, la société a déclaré que son fonds Digital Large Cap de 494 millions de dollars avait clôturé vendredi avec une position SOL de 3,24% et une pondération UNI de 1,06%. “C’est la première fois que Solana (SOL) sera inclus dans un véhicule d’investissement chez Grayscale”, a-t-il ajouté.

SOL et UNI touchent le fond des niveaux de gris

L’annonce intervient après le dernier réalignement trimestriel des fonds de Grayscale en juillet, lorsque Cardano (ADA) a été ajouté pour la première fois. À l’époque, le véhicule incluait une pondération de 4,26 % pour ADA, faisant de la crypto-monnaie le troisième actif du Digital Large Cap Fund. Selon la dernière mise à jour, la pondération de l’ADA est désormais passée à 5,11%.

Après le jeton natif Cardano, SOL est désormais la quatrième plus grande participation du fonds à grande capitalisation de Grasyscale.

Avec l’ajout des devises natives de Solana et de l’échange décentralisé Uniswap, le fonds investit désormais dans un total de huit actifs numériques. Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) restent en tête avec la majeure partie du panier, 62,19% et 26,08% respectivement. Le fonds comprend également des pièces LINK de Chainlink (0,82 %), LTC de Litecoin (0,77 %) et BCH de Bitcoin Cash (0,73 %).

Grayscale n’a pas apporté d’ajustements trimestriels à son DeFi Fund, qui est actuellement dominé par UNI avec 45,20% et AAVE avec 14,11%.

La nouvelle coïncide avec une récente augmentation des prix des nouveaux actifs du fonds. Selon les données de CriptoMercados, SOL a augmenté de 7% au cours des dernières 24 heures, au prix de 163 USD. Le prix d’UNI a également enregistré une croissance de 4% au cours de la même période et se négocie actuellement à 26 USD.

Il convient de noter que les augmentations de prix interviennent dans un contexte de reprise généralisée du marché des crypto-monnaies, qui a gagné environ 2% pour atteindre une capitalisation de 2,1 billions de dollars.

