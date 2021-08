Grayscale annonce l’embauche de David LaValle en tant que nouveau responsable du secteur ETF de la société

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon le PDG de Grayscale, LaValle dirigera l’équipe chargée de convertir le Grayscale Bitcoin Trust en un ETF basé sur Bitcoin. Pour le moment, on ne sait pas quand la demande respective sera déposée auprès de la SEC.

Grayscale Investments, la société de gestion de divers fonds d’investissement basés sur les crypto-monnaies, a annoncé l’embauche de David LaValle, qui assumera la direction de la zone ETF pour la société, ceci dans le cadre de son projet de lancer un fonds négociable en bourse. .US basé sur Bitcoin.

Cela a été confirmé par le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, qui a assuré que l’expérience de LaValle sera d’une grande importance pour les plans de l’entreprise, il s’agit du premier contrat dans ce domaine pour la création d’un groupe de travail spécialement dédié au secteur des ETF.

À ce titre, LaValle a travaillé sur diverses bourses, notamment en créant des cotations pour les ETF sur le NASDAQ et en dirigeant un segment d’activité dans ce domaine pour State Street, opérant dans ce dernier cas en tant que chef de l’équipe des marchés de capitaux pour les banques.

Avant son embauche pour Grayscale, LaValle était l’ancien PDG d’Alerian, un fournisseur d’indices financiers du marché, où il a également acquis de l’expérience dans ce domaine.

Concernant sa nomination au sein de l’équipe Grayscale et les plans pour le lancement d’un ETF basé sur Bitcoin, LaValle a commenté :

« Pendant plus de 25 ans, les ETF se sont concentrés sur les actions domestiques américaines, puis sur les actions internationales, les matières premières, les titres à revenu fixe et les sous-secteurs de ces dernières… Évidemment, nous nous dirigeons maintenant vers la prochaine vague d’évolution, et je suis très excité à ce sujet ».