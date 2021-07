Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) se débloque sur la fin, ils ne sont pas baissiers mais haussiers pour le prix BTC

Prix ​​Bitcoin (BTC)

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) se débloque sur le point de se terminer, ils ne sont pas baissiers mais haussiers pour le prix BTC

Le prix du Bitcoin continue de maintenir sa fourchette de 30 000 $ à 40 000 $ alors qu’il se négocie au-dessus de 33 500 $ après la tendance haussière du week-end à environ 36 000 $.

Au milieu de cette côtelette latérale, tout le monde se concentre sur Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), dont le déblocage des parts touche à sa fin.

La seconde moitié de juillet est la seule période restante avec des déverrouillages importants, le plus gros déverrouillage ayant lieu le 18 juillet à 16,24k BTC.

Étant donné que cela dure depuis le début de l’année, ce n’est “pas le pool de dumpers immédiat, donc l’OMI n’est pas aussi préoccupante”, a déclaré le commerçant Loomdart à propos de ces déverrouillages à venir.

“Fondamentalement, tout flux après le 1er juillet (1er janvier + 6 mois) est supposé être neutre en delta, à l’exception de son + ve pour spot btc et -ve pour gbtc (ce qui, à mon avis, est en fait marginalement bénéfique pour le prix dans son ensemble, mais au pire delta neutre)”

Alors que certains soutiennent que ce déverrouillage serait baissier pour le prix du Bitcoin, induisant une autre vague de ventes, ce serait plutôt haussier pour le prix du Bitcoin car les détenteurs sont obligés d’acheter la crypto-monnaie.

“Beaucoup de bavardages baissiers autour du déverrouillage de GBTC tout en ignorant commodément que les abonnements en nature financés par la dette se traduiront finalement par des achats au comptant”, a déclaré Amber Group, une startup de trading de crypto-monnaie basée à Hong Kong.

Le mois dernier, Amber Group a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de table de série B à une valorisation pré-monétaire de 1 milliard de dollars. La dernière valorisation est 10 fois celle de la série A de la société clôturée en 2019, un tour de 28 millions de dollars avec Coinbase Ventures comme l’un de ses investisseurs.

«Les investisseurs libellés en BTC souscrivent à NAV en envoyant des pièces à la fiducie. Lors du déverrouillage -> vendre des actions en espèces. Utilisez des espèces pour racheter des BTC afin de rembourser les dettes/le retour au portefeuille de base. »

Les ours se concentrant sur l’impact de Tether sur le bitcoin au cours de la dernière année auraient probablement mieux fait de se concentrer plutôt sur le commerce d’arbitrage neutre en niveaux de gris. Lorsqu’une nouvelle concurrence a amené le marché à retirer la prime de GBTC à NAV, le plus gros acheteur de bitcoins a cessé d’acheter. pic.twitter.com/RoAarfw58N – Lyn Alden (@LynAldenContact) 28 juin 2021

Grayscale est le plus grand gestionnaire d’actifs numériques, et son fonds à capital fixe GBTC reste le plus grand fonds Bitcoin au monde, détenant environ 651,27k BTC, soit 82% de tous les BTC détenus par les fonds.

Alors que les déblocages touchent à leur fin, la remise sur GBTC diminue également, actuellement à 8,84 % après être passée à 21,23 % à la mi-mai.

Dans sa note de la semaine dernière, Jeff Dorman, CIO chez Arca, a également démystifié la thèse selon laquelle les déverrouillages en niveaux de gris vont écraser le marché.

Dorman a noté que même si les déverrouillages pourraient entraîner une vente massive de GBTC sur le marché libre, cela n’a aucun effet sur Bitcoin lui-même car BTC dans la fiducie ne négocie pas mais uniquement les actions, ce qui signifie que GBTC se négociera probablement à un prix inférieur à la valeur nette d’inventaire. (NAV).

De plus, la plupart des acheteurs de GBTC arpentaient le commerce en recherchant la prime GBTC et en vendant du Bitcoin, ce qui nécessitait un fonds spéculatif pour emprunter du BTC, contribuer en nature au BTC pour créer des actions GBTC et vendre des contrats à terme ou au comptant pour couvrir le risque directionnel.

« Alors que les fonds dénouent ce commerce (même s’il subira désormais une perte massive puisque l’arb est passé d’une prime à une remise), cela pourrait en fait exercer une pression d’ACHAT sur Bitcoin, pas de pression de vente, car ceux qui vendent du GBTC devront racheter Bitcoin pour couvrir la partie courte du commerce.

Bitcoin/USD BTCUSD

33 659,6706 – 1 693,08 $ – 5,03 %

Volume 27,69 bVariation -1 693,08 $Ouverture 33 659,6706$Circulation 18,75 mCapacité boursière 631,07 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.