Grayscale cherche à ajouter plus de pièces – 13 nouvelles crypto-monnaies sont envisagées

Grayscale est un gestionnaire d’actifs institutionnel bien connu et l’un des gestionnaires d’actifs incontournables pour les investisseurs institutionnels intéressés par les crypto-monnaies. La société fait la une des journaux depuis deux ans concernant le montant des actifs cryptographiques qu’elle acquiert et détient pour le compte de ses clients.

La demande semble augmenter encore plus, étant donné que la société a récemment annoncé 13 autres actifs cryptographiques actuellement envisagés pour ses produits de fiducie d’investissement cryptographique.

La société a divulgué les actifs qui font actuellement l’objet d’une enquête et d’un examen aujourd’hui, le 18 juin. Les pièces et jetons spécifiques incluent Bancor, 0x, 1 pouce, Kyber Network, Universal Market Access, Kava, Loopring, Ren et Polygon (anciennement Matic). En plus de ceux-ci, la société a également ajouté trois jetons de réseau natifs hautement évolutifs et à haut débit : Solana, Dfinity et Near.

Les investisseurs institutionnels veulent encore majoritairement du Bitcoin

Avec les 13 nouveaux ajouts à la liste des pièces à considérer, Grayscale enquête désormais officiellement sur 31 actifs différents. Cependant, en ce qui concerne le nombre d’actifs qu’il propose déjà, il n’y en a que 13 à ce jour.

La société a noté que tous les actifs considérés ne seront pas ajoutés à ses produits d’investissement. En effet, il peut arriver qu’aucun d’entre eux n’adhère si l’entreprise trouve des raisons de ne pas les inclure sur la liste. Cependant, avec 31 actifs parmi lesquels choisir, quelques-uns sont susceptibles d’être sur la liste, après tout.

La société avait précédemment déposé 5 nouvelles fiducies plus tôt cette année, à la mi-mars. À l’époque, il ajoutait des produits pour Basic Attention Token, Decentraland, Livepeer, Chainlink et Filecoin. À l’heure actuelle, ces cinq fiducies ne représentent que 0,1 % des actifs sous gestion de Grayscale. Au total, l’entreprise dispose actuellement de 34,4 milliards de dollars pour le compte de ses clients.

Son Bitcoin Trust, en revanche, représente 73% de ce total, c’est pourquoi Bitcoin est toujours la principale crypto qui intéresse les institutions, certaines s’ouvrant lentement aux altcoins.

