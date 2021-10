Grayscale commence officiellement le voyage Bitcoin ETF, Facebook pilote Novi avec Coinbase + Plus d’actualités

Source : Adobe/Ascannio

L’actualité des investissements

Gestionnaire majeur de crypto-actifs Niveaux de gris dit que NYSE Arca a déposé le formulaire 19b-4 auprès du Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) pour convertir Trust Bitcoin en niveaux de gris, dans un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin au comptant (BTC). La fiducie serait le plus grand véhicule d’investissement BTC au monde, détenant environ 3,44 % de tous les BTC en circulation, par niveaux de gris. Société de gestion de placements Invesco a abandonné sa recherche d’un ETF bitcoin adossé à des contrats à terme dans l’immédiat à court terme, selon Bloomberg. Cependant, ils ont ajouté qu’ils continueraient à travailler avec Galaxie numérique sur l’offre de différents produits avec une exposition à BTC, « y compris la poursuite d’un ETF d’actifs numériques soutenu physiquement ». Société d’investissement en capital-risque Fonds de variantes, fondé par Andreessen Horowitz (a16z) alun Jesse Walden, a annoncé la clôture d’un nouveau fonds de 110 millions de dollars. Variant lance ce nouveau fonds destiné à « l’économie de la propriété ». Un autre vétéran de l’a16z, Atelier Aventures‘s Li Jin, rejoint en tant qu’investisseur partenaire. Brian Cho et Jason Yeh, deux vétérans du géant du jeu vidéo Jeux d’émeute, ont lancé une nouvelle entreprise appelée mécène et a levé 90 millions de dollars pour leur Fonds Patron I, afin d’investir dans ce qu’ils appellent le « Spectrum of Play ». « Nous sommes fiers de débuter Patron. Une société de capital-risque en phase de démarrage investissant dans la convergence des jeux, des consommateurs et du Web 3 », a tweeté Cho. Patron I, élevé en quatre mois entièrement via Zoom, est soutenu par « une liste prolifique » d’investisseurs, de fondateurs et de constructeurs, ont-ils déclaré. Société ad hoc d’acquisition (SPAC) Blockchain Moon Acquisition Corp (BMAC) a reçu le feu vert du Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) pour inscrire des actions d’une valeur de 100 millions de dollars US dans le cadre d’une offre publique initiale (IPO). Le prix de son introduction en bourse de 10 millions d’unités à 10 USD par action est fixé pour la cotation le mardi 19 octobre, via le Marché mondial du Nasdaq sous le symbole ‘BMAQU’, selon un précédent dépôt auprès de la SEC.

Analyse de chaîne, la plate-forme de données blockchain basée aux États-Unis, a déclaré qu’elle étendait son partenariat avec NYDIG, une société de technologie et de services financiers Bitcoin, pour effectuer un achat de bitcoin pour le bilan de l’entreprise. La société n’a pas fourni d’autres détails sur cet investissement. Banque numérique britannique Révolution a réduit les frais pour les clients aux États-Unis sur une gamme de produits. Il leur permet désormais de négocier jusqu’à 200 000 USD en crypto chaque mois sans avoir à payer de commissions sur les transactions, a rapporté Fortune. Auparavant, les utilisateurs standard de Revolut pouvaient négocier 200 USD par mois avant d’encourir des frais. Les clients pourront également effectuer 10 versements internationaux par mois à n’importe qui dans 30 pays, ainsi que retirer jusqu’à 1 200 USD aux guichets automatiques hors réseau chaque mois sans encourir de frais. Couche de préservation de la confidentialité de la blockchain Réseau Manta a annoncé un tour de table de 5,5 millions de dollars mené par Coinfund et Capitale Parafi. L’entreprise se concentrera d’abord sur la victoire d’une vente aux enchères de parachains sur Pois (DOT), puis lance son premier produit, MantaPay, qui permet des transactions privées pour tous les actifs de parachain.

Nouvelles de Stablecoins

Géant des réseaux sociaux Facebook a déclaré avoir choisi un échange crypto majeur Coinbase comme partenaire dépositaire de son pilote de portefeuille numérique Novi. Pour le pilote, Coinbase prend en charge Novi via Coinbase Custody et sa capacité de stockage à froid entièrement séparée pour la gestion des clés privées, ont-ils ajouté. Les utilisateurs de Novi qui peuvent participer au pilote peuvent acquérir des Pax Dollar (USDP) et pourront ensuite transférer des USDP entre eux. Facebook a déclaré qu’ils commençaient à déployer « un petit pilote » de l’application Novi au Guatemala et aux États-Unis. « Le but du pilote est pour nous d’affirmer notre préparation opérationnelle et de montrer que nos systèmes Novi, tels que notre réponse au service client, notre programme de conformité et nos fonctions de base, servent bien les clients », a déclaré la société. Cabinet de recherche Évaluations de fitch affirme que les pièces stables qui approchent d’une échelle d’importance systémique pourraient jouer un rôle important sur les marchés des valeurs mobilières à court terme. Un scénario illustratif de la croissance des avoirs en papier commercial (CP) stable montre qu’ils dépassent potentiellement les fonds du marché monétaire (MMF) américains entre 2023 et 2029, mais « il est peu probable que ces hypothèses soient remplies dans la réalité », a ajouté l’équipe.

L’actualité politique

Les Département du Trésor américain a déclaré dans un rapport que les crypto-monnaies pourraient nuire à l’efficacité des sanctions américaines. « Ces technologies offrent aux acteurs malveillants des opportunités de détenir et de transférer des fonds en dehors du système financier traditionnel basé sur le dollar », indique le rapport. Il a ajouté qu’ils pourraient être utilisés par des adversaires « pour construire de nouveaux systèmes financiers et de paiement destinés à diminuer le rôle mondial du dollar ».

L’actualité des CBDC

La monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) e-cedi, que le Banque du Ghana est sur le point de piloter, cherche à faciliter les transactions sans avoir besoin d’électricité ou de connectivité, a rapporté Bloomberg. Ils cherchent à utiliser des cartes à puce qui permettraient aux personnes sans accès à Internet ou même à l’électricité d’utiliser la CBDC dans leur vie quotidienne.

L’actualité des échanges

Binance a annoncé l’achèvement de son 17e trimestre Binance coin (BNB) token burn de BNB 1 335 888 (639 millions USD). Chaque trimestre, Binance s’engage à brûler du BNB, jusqu’à ce que 50 % de l’approvisionnement total en BNB (environ 100 millions de BNB) soit retiré de la circulation.

L’actualité des adoptions

Banco Hipotecario, une banque d’État du Salvador, a annoncé la possibilité pour les développeurs du monde entier de participer à un soi-disant Bitcoin Bankathon, d’une durée de 3 semaines du 19 novembre au 5 décembre. Il engagera les développeurs à créer des solutions bancaires qui permettre à Banco Hipotecario d’offrir des services bancaires et financiers bitcoin à tous les Salvadoriens. Deux semaines de l’événement se dérouleront virtuellement, tandis que la troisième se déroulera au Salvador.

Actualités NFT

Les Place de marché NFT de Binance a annoncé le lancement de la collection de jetons non fongibles (NFT) « The AP Unique Moments », à partir du 19 octobre et jusqu’au 26 octobre. Chaque NFT comporte Presse associéel’actualité la plus importante de ces 100 dernières années.

