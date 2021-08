Grayscale embauche son responsable mondial de l’ETF après que le président de la SEC ait versé de l’eau froide sur l’ETF Bitcoin soutenu physiquement

Le vétéran de l’ETF, David LaValle, a déclaré que Grayscale est « dans une position unique » car ils « ont en fait un produit sur le marché, donc cela nous place dans une excellente position » tout en soulignant qu’il ne s’agit maintenant que de savoir quand et non s’il va y avoir un ETF Bitcoin.

Grayscale Investments, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, a embauché le vétéran des ETF David LaValle en tant que responsable mondial des fonds négociés en bourse.

LaValle, l’ancien PDG du fournisseur d’indices personnalisés Alerian, dirigera les efforts visant à convertir le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) de 25 milliards de dollars en un ETF, auquel le PDG Michael Sonnenshein a déclaré qu’il était « engagé à 100 % ».

« Il s’agit d’un IMO d’embauche inspiré, car Dave a été une personne clé au Nasdaq, à State Street et, plus récemment, à Alerian », a commenté Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg.

En plus du responsable de l’ETF, le gestionnaire d’actifs cherche à pourvoir au moins 10 autres fonctions connexes. Le mois dernier, Grayscale s’est associé à Bank of Mellon pour les services ETF à la suite de la conversion de GBTC.

« Nous nous concentrons sur la création d’un certain nombre de produits pour être un émetteur d’ETF de classe mondiale. » « Nous sommes dans une position unique. Nous avons en fait un produit sur le marché, ce qui nous place dans une excellente position. »

S’il était converti, GBTC deviendrait immédiatement le troisième FNB de matières premières avec 60 milliards de dollars d’actions SPDR Gold (GLD) étant le plus important et 29 milliards de dollars iShares Gold Trust (IAU) à la deuxième place.

GBTC est actuellement un fonds fermé, et ce manque de capacité de rachat des actions est la raison pour laquelle il se négocie à des primes aussi élevées et présente actuellement une décote de 11,84 %. Cette remise est très susceptible de s’effondrer une fois convertie en ETF, a déclaré LaValle.

Grayscale a intensifié ses efforts pour développer sa branche ETF alors même que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ne montre encore aucun signe d’approbation d’un seul ETF Bitcoin.

“Malgré le fait qu’il n’y ait pas d’ETF bitcoin, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de demande des investisseurs plus largement dans la classe d’actifs.”

Soutien aux indésirables

Pendant ce temps, le président de la SEC des États-Unis, Gary Gensler, a prononcé mardi un discours au Forum sur la sécurité d’Aspen, où il a déclaré qu’il était ouvert à un ETF Bitcoin qui respecte les règles strictes de la SEC pour les fonds communs de placement – ​​une axée exclusivement sur les contrats à terme Bitcoin, plutôt que sur un -soutenu comme le veut l’industrie.

“La SEC est comme cette maison d’Halloween qui distribue des pommes”, a commenté Balchunas à propos de l’ouverture de Gensler à un ETF Bitcoin non physique.

.@JSeyff et moi avons pris note aujourd’hui de la façon dont les fonds communs de placement à terme bitcoin seront tous des flops (même si nous ne les blâmons pas d’avoir essayé). Celui de ProFunds est sorti une semaine maintenant et ne coûte que 500 000 $. Un ETF bitcoin aurait probablement quelques milliards à ce stade. pic.twitter.com/fj1zbUYGAO – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 3 août 2021

Le problème avec cela est que Gensler est fondamentalement “ouvert à approuver quelque chose que les investisseurs ne veulent pas”, a ajouté Balchunas, un tel produit échouera comme on le voit avec les contrats à terme sur or ETF DGL, qui ont moins de 1% des actifs des ETF sur l’or.

Le Bitcoin Strategy ProFund connaît déjà cela avec seulement 500 000 $ d’actifs en une semaine. En comparaison, le premier ETF bitcoin approuvé en Amérique du Nord, le Purpose Bitcoin ETF basé au Canada, a amassé plus d’un demi-milliard de dollars en une semaine, ce qui signifie qu’aux États-Unis, ces chiffres pourraient facilement dépasser le milliard de dollars.

“La” course “pour les bitcoins MF, une sous-carte faible à la course aux gros titres pour un ETF bitcoin soutenu physiquement. Les gens oublient que NYDIG avait un MF et qu’il s’est effondré », a déclaré Balchunas.

« Ils vont tous faire un flop. Gensler les a laissées passer en raison des protections offertes par la loi 40 – et de leur capacité à fermer s’il y a trop d’actifs – mais l’ironie est qu’il n’y aura pas d’investisseurs à protéger.

Alors qu’au cours des huit dernières années, la SEC n’a pas encore approuvé un seul ETF Bitcoin, LaValle a bon espoir, tout comme la majorité de l’industrie de la cryptographie, et pense que « maintenant nous sommes arrivés à un endroit où ce n’est vraiment pas une question de si il va y avoir un ETF bitcoin, c’est juste une question de quand il y aura un ETF bitcoin.

Bitcoin/USD BTCUSD

39 385,4134$1 331,233,38%

Volume 25,11 bVariation 1 331,23 $Ouverture 39 385,4134 $ Circulation 18,78 mMarket CAP 739,5 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.