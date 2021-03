Grayscale embauche une unité Crypto ETF, affirmant que les États-Unis suivront bientôt les traces du Canada ⋆ Crypto new media

Le Canada a dévoilé trois fonds négociés en bourse (ETF) basés sur Bitcoin au cours des dernières semaines, et les États-Unis semblent croire que leur journée sous les projecteurs des crypto ETF est plutôt proche. Tellement, en fait, que maintenant Grayscale Investments – l’une des plus grandes sociétés d’investissement en cryptographie en Amérique – embauche une équipe ETF pour l’avenir à venir.

Grayscale cherche à embaucher pour sa nouvelle division ETF

Un ETF basé sur la cryptographie a fait l’envie de nombreuses personnes impliquées dans l’espace de la monnaie numérique au cours des dernières années. De nombreuses entreprises – y compris Bitwise et Van Eck – ont fait de leur mieux pour obtenir l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour le dévoilement du premier ETF bitcoin américain. Beaucoup se sont rapprochés pour être abattus à la fin.

Cela a été décevant pour de nombreux chefs de file de l’industrie, mais il est probablement encore plus décevant que le voisin de l’Amérique du Nord – le Canada – l’ait battu à bout. Le pays a dévoilé trois ETF bitcoin au cours des deux dernières semaines ainsi que le premier ETF basé sur Ethereum au monde, marquant le Canada comme une région massive pour l’innovation et le changement de monnaie numérique.

Naturellement, les États-Unis ressentent la chaleur et ne veulent pas être laissés pour compte. Ainsi, Grayscale fait un geste audacieux et cherche à embaucher jusqu’à neuf personnes distinctes pour travailler dans le département crypto ETF de l’entreprise. Tous les emplois sont actuellement annoncés sur LinkedIn, et l’entreprise devient plutôt sérieuse étant donné qu’elle n’a même pas encore d’approbation.

Todd Rosenbluth – directeur de la recherche ETF pour CFRA Research – a expliqué dans une récente interview:

La course au lancement du premier ETF bitcoin se réchauffe. Il s’agit plus de savoir quand la SEC approuvera un ETF bitcoin, pas si… L’avantage du premier arrivé dans l’espace ETF est énorme, en particulier lorsque les actifs sous-jacents se chevauchent. Celui qui sortira le premier de la porte aura une longueur d’avance.

Peu de détails, mais le jour approche

Michael Sonneshein – le PDG de Grayscale – refuse de fournir des détails spécifiques sur les manœuvres de l’entreprise et les plans ETF, affirmant:

Nous ne sommes pas en mesure de fournir plus de détails, mis à part le fait que nous explorons continuellement de nouvelles opportunités, comme un ETF, en réponse à la demande des clients. Nous avons été les premiers à offrir une exposition à un actif numérique via un emballage réglementé, et notre objectif est de nous assurer que nous sommes en tête du marché pour tout produit futur que nous proposerons également.

Quoi qu’il en soit, de nombreux analystes et chefs de file du secteur estiment que le jour d’un Bitcoin ou d’un ETF crypto basé aux États-Unis approche à grands pas, et il semble que Grayscale cherche à prendre une longueur d’avance. À l’heure actuelle, les principaux postes affichés sur LinkedIn incluent le responsable des relations avec les responsables de marché ETF, le responsable du reporting financier ETF, le responsable du support financier ETF et le spécialiste de la création et du rachat d’ETF.