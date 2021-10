Grayscale étend son réseau d’investissement de plusieurs milliards de dollars pour inclure Solana et Uniswap ZyCrypto

Publicité





La société a en outre révélé que la décision d’ajouter ces actifs à son portefeuille était conforme à ses examens trimestriels et à ses critères de construction.

« Conformément aux critères de construction du Digital Large Cap Fund, Grayscale a ajusté le portefeuille du Digital Large Cap Fund en vendant certains montants des composants du fonds existants proportionnellement à leurs pondérations respectives et en utilisant le produit en espèces pour acheter Solana (SOL) et Uniswap ( UNI).” L’annonce lue.

Avec une allocation de 3,24 % dans la pondération du portefeuille, c’est la première fois que Solana est incluse dans le portefeuille d’investissement en niveaux de gris, rejoignant une liste d’autres crypto-monnaies déjà détenues par la société, y compris Bitcoin (BTC) à 62,19%, Ethereum (ETH) à 26,08%, Uniswap (UNI) à 1,06%, Cardano (ADA), 5,11%, Litecoin (LTC) à 0,77% entre autres.

La société a également révélé qu’à l’exception des ajustements du fonds Digital Large Cap, elle n’avait ni ajouté ni supprimé d’actifs de son fonds DeFi. Au moment de mettre sous presse, une liste de dix actifs comprenant, mais sans s’y limiter, Uniswap (UNI) à 45,20%, Aave (AAVE) à 14,11%, MakerDAO (MKR) à 7,84 % et SushiSwap (SUSHI) à 7,18 % étaient toujours en place. le fonds.

Lancé en février 2018 et avec un actif sous gestion (AUM) cumulé de 496,6 millions de dollars, le Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) fait partie des produits d’investissement diversifiés de Grayscale conçus sur mesure pour exposer les investisseurs à des actifs de crypto-monnaie à grande capitalisation leur permettant de faire des investissements en évitant les défis associés à l’achat, au stockage et à la conservation des devises numériques directement.

À cette fin, les investissements via le fonds sont détenus sous forme d’actions au nom des investisseurs, ce qui facilite l’imposition et le transfert aux bénéficiaires en vertu des lois sur les successions et les successions. En outre, ils peuvent être assurés par des entreprises conformes à l’Autorité de réglementation des assurances ou détenus dans des comptes de courtage et d’autres investisseurs.

Avec 10,4 millions de dollars d’actifs sous gestion, la finance décentralisée en niveaux de gris (DeFi) a été dévoilée en juillet 2021 pour permettre aux clients d’investir dans les actifs cryptographiques DeFi. Le fonds détient des actifs numériques qui composent l’indice DeFi. L’indice est composé des plus grandes crypto-monnaies financières décentralisées par capitalisation boursière et est révisé tous les trimestres.

Grayscale, qui compte désormais plus de 41,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion, est déterminé à avoir des actions de ces nouveaux produits cotés sur les marchés secondaires malgré les batailles prolongées entre les acteurs de l’industrie de la cryptographie et les régulateurs tels que la SEC, la FINRA et d’autres organismes de réglementation.