Grayscale fait de Solana la 4e plus grande participation de son fonds numérique à grande capitalisation et ajoute également Uniswap

Grayscale fait de Solana (SOL) la 4e plus grande participation de son fonds numérique à grande capitalisation et ajoute également Uniswap (UNI)

Le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, Grayscale Investment, avec plus de 41,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a apporté des ajustements au portefeuille de son fonds Digital Large Cap en vendant certains actifs, puis en utilisant le produit pour ajouter de nouveaux cryptos.

Cette semaine, Grayscale a annoncé avoir ajouté Solana (SOL) pour la première fois et Uniswap (UNI) au Fonds.

Solana, concurrent d’Ethereum plus rapide et moins cher, est devenu un favori parmi les investisseurs institutionnels. Comme nous l’avons signalé, les produits d’investissement de Solana ont enregistré des « afflux démesurés », enregistrant un total de 88 millions de dollars d’actifs sous gestion au 24 septembre. 83 millions de dollars de ces flux ont été enregistrés cette année seulement et plus de 60 millions de dollars le mois dernier, selon CoinShares Data .

Étant un chouchou des institutions au cours du mois de septembre, grâce à Solana Summer qui a vu les rendements YTD de SOL à 90x, Grayscale ajoute également l’actif crypto à son fonds.

Le Large Cap Fund permet aux investisseurs de s’exposer à un portefeuille de devises numériques pondéré en fonction de la capitalisation boursière avec la capitalisation la plus importante grâce à un véhicule d’investissement unique sans avoir à acheter et à stocker directement les actifs cryptographiques.

Avec les derniers ajouts, le fonds Digital Large Cap de Grayscale implique désormais Bitcoin (BTC) ayant une pondération de 62,19%, Ethereum (ETH) 26,08%, Cardano (ADA) 5,11%, Solana (SOL) 3,24%, Uniswap (UNI) 1,06% , Chainlink (LINK) 0,82 %, Litecoin (LTC) 0,77 % et Bitcoin Cash (BCH) 0,73 %.

Contrairement au Digital Large Cap Fund, aucun changement n’a été apporté au DeFi Fund de la société, qui est toujours dominé par Uniswap à 45,20%, suivi par Aave (AAVE) 14,11%, MakerDAO (MKR) 7,84%, SushiSwap (SUSHI) 7,18% , composé (COMP) 6,73 %, Synthetix (SNX), 6,29 %, Yearn Finance (YFI) 3,92 %, courbe (CRV) 3,53 %, Bancor Network Token (BNT) 3,04 % et protocole UMA (UMA) 2,16 %, comme du 1er octobre 2021.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.