Grayscale fait un pas de plus vers la conversion de GBTC en ETF Bitcoin, en partenariat avec BNY Mellon

Grayscale franchit une nouvelle étape vers la conversion de GBTC en ETF Bitcoin, en partenariat avec le plus grand dépositaire du monde

Grayscale affirme que l’engagement de BNY Mellon est une « étape importante » dans le cadre de notre engagement à convertir GBTC en ETF ; cependant, beaucoup pensent qu’un ETF Bitcoin pourrait ne pas arriver bientôt.

Grayscale Investments, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, a annoncé mardi avoir sélectionné BNY Mellon comme fournisseur de services d’actifs pour Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

BNY Mellon fournira désormais à GBTC la comptabilité et l’administration des fonds à compter du 1er octobre.

La plus ancienne banque des États-Unis, BNY Mellon, est le plus grand dépositaire au monde avec plus de 1 milliard de dollars d’actifs ETF, qui a annoncé en février de cette année qu’elle détiendra, transférera et émettra des bitcoins et autres crypto-monnaies au nom de ses clients. .

“Les actifs numériques sont l’avenir”, a déclaré BNY Mellon à l’époque, notant une “demande très importante d’actifs numériques” de la part de ses clients.

Maintenant, il s’est associé à Grayscale, ce qui, selon Roman Regelman, PDG d’Asset Servicing et responsable du numérique chez le géant bancaire, est “une autre étape critique dans nos capacités d’actifs numériques en croissance rapide”.

Une étape importante

BNY Mellon aidera le gestionnaire d’actifs numériques avec son ETF Bitcoin une fois approuvé. Jusqu’à présent, pas un seul Bitcoin ETF n’a été approuvé par le régulateur, tandis que plusieurs, au moins douze demandes de ce type ont été déposées auprès de la SEC.

“Il est prévu que BNY Mellon fournira une agence de transfert et des services ETF pour le Grayscale Bitcoin Trust lors de sa conversion en ETF”, a noté Grayscale avec son PDG Michael Sonnenshein, maintient qu’il s’agit d’une “étape importante dans le cadre de notre engagement à convertir”. son plus gros produit dans un ETF.

Selon Ross Gerber, PDG de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, cela pourrait ne pas arriver de si tôt.

“J’étais juste au NYSE en train d’avoir une discussion, et un ETF bitcoin ne semble pas probable bientôt”, a déclaré Gerber, ce à quoi Eric Balchunas, analyste principal des ETF pour Bloomberg, était d’accord, en déclarant :

« Quand vous regardez isolé comme n’importe quel autre ETF, vous devenez optimiste. Ils fonctionnent très bien au Canada, les grands émetteurs déposent, l’ETF sauverait le commerce de détail d’un produit moins efficace, un président respectueux de la crypto. Mais ensuite, tenez compte de la variable externe des hauts dirigeants du gouvernement « concerné », vous devenez baissier. »

Grayscale Bitcoin Trust détient actuellement 650,92 000 BTC, représentant 21,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

En avril, Grayscale a annoncé pour la première fois son intention de convertir son GBTC en ETF. Peu de temps après, sa société mère Digital Currency Group (DCG), a autorisé jusqu’à 750 millions de dollars d’actions GBTC pour réduire la remise en cours, mais en vain.

La remise sur GBTC se situe actuellement à 15,36%, qui a commencé en mars, et depuis lors, elle n’a vu aucun placement privé.

