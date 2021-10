Grayscale lance l’examen par la SEC de son application Spot Bitcoin ETF (« BTC »)

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) gère plus de 40 milliards de dollars d’actifs et se négocie actuellement avec une forte remise de 16,56 %.

Le jour du lancement du premier ETF Bitcoin aux États-Unis, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques Grayscale Investments a annoncé qu’il avait déposé une demande pour convertir le plus grand fonds Bitcoin au monde en un ETF spot.

Le Grayscale Bitcoin Trust se négociera sous le symbole boursier « BTC ».

Contrairement à l’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO), dont les débuts ont été le deuxième ETF le plus échangé avec plus d’un milliard de dollars d’échange de mains, l’ETF de Grayscale sera soutenu par des unités réelles de la principale crypto-monnaie.

Le dépôt par Grayscale avec le NYSE Arca a ouvert une fenêtre pour que la Securities and Exchange Commission (SEC) rejette ou retarde la demande de conversion GBTC. La SEC a 75 jours pour examiner la demande.

Alors que la SEC a autorisé le lancement du produit dérivé, le président Gary Gensler a souligné qu’il offrait une plus grande protection aux investisseurs. L’ETF Bitcoin soutenu physiquement a été déposé pour la première fois par les jumeaux Winklevoss en 2013, et au cours des huit dernières années, l’agence a rejeté chacun d’entre eux.

Lancé en 2013, Grayscale Bitcoin Trust gère 41,7 milliards de dollars d’actifs et se négocie actuellement avec une forte remise de 16,56 %. GBTC détient environ 3,44% de tous les Bitcoins en circulation. Michael Sonnenshein, directeur général, a déclaré :

« Alors que nous déposons une demande de conversion du GBTC en ETF, la prochaine étape naturelle dans l’évolution du produit, nous reconnaissons qu’il s’agit d’un moment important pour nos investisseurs, nos partenaires de l’industrie et tous ceux qui réalisent le potentiel des monnaies numériques pour transformer notre avenir. «

Merci de faire partie de ce voyage avec nous. Nous commençons tout juste. $GBTC pic.twitter.com/NjAI8eXHdD – Michael Sonnenshein (@Sonnenshein) 19 octobre 2021

Sonnenshein a partagé sur Twitter que GBTC appartient à des investisseurs dans les 50 États, représentant plus de 700 000 comptes de détail et institutionnels. Les actions GBTC sont bloquées pendant six mois ; cela signifie que les détenteurs ne sont pas en mesure de négocier en réaction aux mouvements du marché.

Grayscale s’engage à convertir non seulement le GBTC mais également 14 autres produits d’investissement en ETF, a-t-il ajouté.

Dave LaValle, responsable mondial des ETF chez Grayscale Investments, a déclaré :

« Chez Grayscale, nous pensons que si les régulateurs sont à l’aise avec les ETF qui détiennent des contrats à terme sur un actif donné, ils devraient également être à l’aise avec les ETF qui offrent une exposition au prix au comptant de ce même actif. »

Bitcoin/USD BTCUSD

65 606.2344$3.017.894,60%

Volume 38,14 bVariation 3 017,89 $Ouverture 65 606,2344 $ Circulation 18,85 mCapacité boursière 1,24 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.