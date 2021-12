Grayscale lance Solana Trust alors que SOL gagne 10 000 % | Invezz

Grayscale, la plus grande société de gestion d’actifs numériques, a annoncé le lancement d’un produit qui dépendra et investira exclusivement dans Solana. Le Grayscale Solana Trust sera le 16e produit d’investissement de la société.

Selon le communiqué de presse, le Grayscale Solana Trust sera accessible aux investisseurs particuliers et institutionnels. De plus, le lancement du produit intervient alors que les jetons SOL rapportent des gains importants cette année.

Grayscale lance Solana Trust

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le nouveau Solana Trust en niveaux de gris fonctionnera de la même manière que les fonds d’investissement pour les actifs individuels de l’entreprise. Grayscale a déjà d’autres fiducies qui offrent aux investisseurs une exposition aux crypto-monnaies telles que Bitcoin, Basic Attention Token, Bitcoin Cash, Chainlink, Ethereum, Ethereum Classic, Decentraland, etc.

Le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, a commenté cet ajout en ces termes :

Nous avons été aux premières loges de l’acceptation et de l’adoption généralisées des crypto-monnaies, et nous constatons de plus en plus que les investisseurs diversifient leur exposition au-delà des actifs numériques comme Bitcoin et Ethereum.

Sonnenshein a en outre noté que Grayscale continuerait à étendre ses produits de crypto-monnaie et offrirait aux investisseurs la possibilité de s’aventurer dans l’économie numérique. Solana Trust est livré avec un investissement minimum de 25 000 $ et des frais annuels moyens de 2,5%.

Solana gagne 10 000 % en un an

Les données de CoinGecko montrent que Solana (SOL / USD) a gagné plus de 10 000% au cours de la dernière année. SOL est actuellement la cinquième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de plus de 66 milliards de dollars.

Le réseau Solana est considéré comme un « tueur d’Ethereum » car il cherche à résoudre la plupart des problèmes présents dans le réseau Ethereum.

Solana utilise un protocole de test d’historique qui permet au réseau d’offrir des vitesses de transaction élevées. Solana est considéré comme le réseau blockchain le plus rapide du marché. Le réseau facture également des frais de transaction faibles de 0,01 $, ce qui contraste fortement avec les frais extrêmement élevés sur Ethereum.

En raison de cette évolutivité, Solana a reçu beaucoup d’adoption cette année. Des projets comme Power Ledger ont migré d’Ethereum vers Solana au début de l’année. Selon DeFi Llama, la valeur totale verrouillée sur la blockchain Solana dépasse 14 milliards de dollars, ce qui représente une croissance remarquable par rapport aux 1,2 milliard de dollars de TVL début août.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent