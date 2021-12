Grayscale lance Solana Trust, selon le PDG, les investisseurs se diversifient de plus en plus au-delà du BTC et de l’ETH

Solana (SOL)

Grayscale lance Solana comme son 16e produit, selon le PDG, les investisseurs se diversifient de plus en plus au-delà de Bitcoin et Ethereum

1 décembre 2021

Grayscale Investments, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, étend son offre pour inclure le concurrent populaire d’Ethereum Solana (SOL).

Cette dernière offre « reflète l’engagement continu de la société à fournir aux investisseurs un accès à l’économie numérique en constante évolution », a déclaré Grayscale.

En octobre, la société a ajouté le jeton SOL à son Grayscale Digital Large Cap Fund (OTCQX : GDLC).

Le gestionnaire d’actifs a maintenant lancé son seizième produit Grayscale Solana Trust. Le Trust est uniquement et passivement investi dans le jeton de capitalisation boursière de 66,9 milliards de dollars, natif du réseau Solana, qui, selon lui, « étendra l’utilisation de la blockchain au-delà d’un simple système d’argent peer-to-peer ».

Se négociant actuellement autour de 222 $, SOL est l’un des plus gros gagnants de cette année, avec ses gains YTD à 11,776% tout en étant en baisse de 15,4% par rapport à son ATH à 260 $ il y a environ un mois. Le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, a déclaré :

« Nous avons été aux premières loges de l’acceptation et de l’adoption de la cryptographie par le grand public, et nous constatons de plus en plus que les investisseurs diversifient leur exposition au-delà des actifs numériques comme Bitcoin et Ethereum. »

Comme nous l’avons signalé, les investisseurs ont déjà investi 187 millions de dollars dans Solana (SOL) depuis le début de l’année, derrière les entrées de 6,9 ​​milliards de dollars dans Bitcoin (BTC) et de 1,2 milliard de dollars dans Ethereum (ETH), selon les flux hebdomadaires de fonds d’actifs numériques de CoinShares. rapport. BTC 2,91% Bitcoin / USD BTCUSD 58 650,78 $

« Solana est plus rapide et moins cher, c’est donc une très bonne rampe d’accès pour les personnes cherchant à acheter des NFT, DeFi ou diverses applications construites dessus. »

La Fiducie est ouverte aux souscriptions quotidiennes pour les personnes physiques éligibles et les investisseurs institutionnels accrédités. Il a une limite d’investissement minimale de 25 000 $ et des frais annuels de 2,5 %.

Fondée en 2013, Grayscale Investments gère actuellement plus de 52,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

