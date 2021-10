Grayscale lance trois nouveaux fonds cryptographiques de ZCash, Stellar Lumens et Horizen

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le gestionnaire d’actifs crypto Grayscale a annoncé ses trois nouveaux fonds qui ont déjà commencé à être négociés sur le marché OTC.

Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs de devises numériques, a annoncé trois nouvelles fiducies altcoin : Zcash, Stellar Lumen et Horizen. Les fiducies ont commencé à négocier sur le marché OTCQX sous les symboles ZCSH, GXLM et HZEN, respectivement.

JALONS : Grayscale #Zcash Trust, Grayscale #StellarLumens Trust et Grayscale #Horizen Trust se négocient désormais tous sur @OTCMarkets sous leurs symboles respectifs : $ ZCSH, $ GXLM et $ HZEN. Lire la suite : https://t.co/ZuKvy1odPb (1/2) pic.twitter.com/3fG34cS2bw – Niveaux de gris (@niveaux de gris) 18 octobre 2021

Ce sont des fonds ouverts sponsorisés en niveaux de gris et sont destinés à permettre une exposition au mouvement des prix des actifs sous-jacents des fonds via un véhicule d’investissement, en évitant les défis d’acheter, de stocker et de protéger les actifs directement.

À cet égard, le responsable des affaires juridiques de Grayscale, Craig Salm, a déclaré que les nouveaux fonds font partie de l’objectif de la société de faire passer ses produits d’un placement privé aux marchés publics. Aujourd’hui, les traders peuvent utiliser les marchés de gré à gré pour s’exposer aux actifs numériques, en plus de la possibilité de tirer parti de leurs positions. Désormais, ils pourront échanger les fiducies Horizen, Stellar et Zcash.

Les actions des fonds refléteront la valeur de la monnaie numérique détenue par la fiducie. Les nouveaux fonds ne généreront pas de revenus pour l’entreprise. Pour payer les dépenses du fonds, les actifs sous-jacents seront redistribués à diverses tâches.

Avec ces trois, il existe déjà quinze fonds cryptographiques différents gérés par Grayscale, comme on peut le voir sur son site internet. Parmi ceux-ci, ZCSH, GXLM et HZEN représentent les septième, huitième et neuvième produits d’investissement cotés en bourse de Grayscale. Grayscale Bitcoin Trust (OTCQX : GBTC), Grayscale Bitcoin Cash Trust (OTCQX : BCHG), Grayscale Ethereum Trust (OTCQX : ETHE), Grayscale Ethereum Classic Trust (OTCQX : ETCG), Grayscale Litecoin Trust (OTCQX : LTCN) et Grayscale Digital Large Cap Fund (OTCQX : GDLC) sont également cotés et disponibles publiquement.

La SEC : ni pour ni contre

Il convient de noter que les fonds Horizen, Stellar et Zcash ne sont pas approuvés ou rejetés par la Securities and Exchange Commission, SEC, car ils ne sont pas soumis à la divulgation ou à d’autres exigences de la loi américaine sur la sécurité. SECONDE.

À partir d’octobre, Grayscale avait annoncé qu’elle ajoutait SOL, de Solana, et UNI, d’Uniswap, à son fonds numérique à grande capitalisation, Digital Large Cap Fund.

Plus tôt en juillet, il a introduit son premier fonds axé sur les jetons de financement décentralisés (DeFi). Le nouveau produit d’investissement est lié à un nouvel indice DeFi conçu par la division de CoinDesk, TradeBlock.

Impact sur les prix

Selon les données de CriptoMercados, la nouvelle a affecté les prix de ces altcoins. A 11h30 New York, Zcash (ZEC) avait une augmentation de plus de 9,5% au cours de la dernière journée, tandis que Horizen (ZEN) a augmenté de 5,82%. Cependant, Stellar Lumens (XLM) n’a qu’une légère augmentation de 0,47%.

