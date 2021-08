Grayscale nomme un vétéran de l’ETF de 20 ans pour se concentrer sur son lancement d’ETF Bitcoin Crypto new media

Grayscale, le premier gestionnaire d’actifs au monde est assez concentré sur son objectif de convertir son offre de bitcoin premium, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF Bitcoin. La société de gestion d’actifs numériques a annoncé la nomination de Dave Lavalle, vétéran des ETF depuis 20 ans, en tant que premier responsable mondial des ETF.

Plus d’une douzaine d’entreprises ont déposé une demande d’ETF Bitcoin auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Cependant, le principal organisme de réglementation n’a pas encore pris de décision sur l’un des dépôts. La SEC a déjà retardé sa décision sur trois ETF Bitcoin jusqu’à présent. Malgré le manque de clarté de l’organisme de réglementation en chef, le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, pense qu’il ne s’agit que de « quand » plutôt que de « si », suggérant que la SEC approuverait éventuellement le très attendu produit d’investissement réglementé Bitcoin.

Lavalle n’a pas donné son point de vue sur le moment où il pensait que l’ETF Bitcoin serait adopté, mais a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un échelon au-dessus de l’échelle évolutive des ETF. Il a dit,

« L’ETF Bitcoin théorique qui arrive sur le marché n’est tout simplement pas une nouvelle histoire. Ce n’est que la prochaine histoire de l’évolution de l’échangeur vers le marché du profit. Alors évidemment, nous avons commencé avec, vous savez, des produits indiciels pondérés en fonction de la capitalisation boursière nationale. Et puis nous sommes passés aux actions internationales, aux matières premières, aux titres à revenu fixe, aux sous-secteurs des titres à revenu fixe, à des domaines plus ésotériques comme vous savez, les marchés frontières ou, les marchés européens ou asiatiques. Et donc vraiment, la notion d’un ETF Bitcoin arrivant sur le marché n’est qu’une autre itération de ce type d’exercice réglementaire. »