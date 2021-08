Grayscale porte l’investissement d’Ethereum à 10 milliards de dollars ⋆ Crypto new media

Ethereum constitue une grande partie du portefeuille du gestionnaire d’actifs cryptographiques Grayscale. Dans un rapport récent, il montre que Grayscale compte désormais plus de 3 millions d’ETH dans son actif sous gestion (AUM), s’élevant à plus de 10 milliards de dollars. Cela fait du gestionnaire d’actifs l’un des plus grands détenteurs d’Ethereum dans l’espace.

Le gestionnaire d’actifs a progressivement augmenté ses avoirs en ETH au fil du temps, ajoutant près de 20 000 ETH à son portefeuille en février. Les dépôts récents montrent que le gestionnaire d’actifs basé à New York a augmenté ses avoirs en crypto depuis son dernier rapport, ce qui a fait passer la valeur du total des actifs sous gestion de 33 milliards de dollars à 41,4 milliards de dollars.

Ethereum n’est pas le seul intérêt

Le fonds avait commencé par offrir aux investisseurs un moyen d’investir dans Bitcoin via le marché boursier. Mais au fil des ans, Grayscale a ajouté plus de crypto-actifs à son offre pour offrir aux investisseurs une plus grande exposition aux marchés. La gestion de la cryptographie de Grayscale s’étend sur une multitude de crypto-monnaies. Les actifs pris en charge vont de Bitcoin à Ethereum, Litecoin, Ethereum Classic et une foule d’autres.

En plus de ses 10 milliards de dollars d’ETH et de 29 milliards de dollars de BTC, Grayscale détient également plus de 700 millions de dollars d’Ethereum Classic et plus de 300 millions de dollars de Litecoin dans son portefeuille. La taille de ses actifs sous gestion fait de Grayscale le plus grand gestionnaire d’actifs cryptographiques au monde.

Grayscale avait également plongé dans le monde DeFi en juillet lorsqu’il a lancé un nouveau fonds DeFi. Le fonds était le premier du genre dans l’histoire de l’entreprise, mais serait le deuxième fonds de produits diversifiés. Ce fonds était basé sur l’indice Coindex DeFi.

Actif sous gestion le plus élevé

Bien qu’Ethereum constitue une grande partie du portefeuille du gestionnaire d’actifs, le bitcoin reste en tête de liste. Les avoirs en Bitcoin de Grayscale totalisent plus de 640 000 pièces, ce qui porte la valeur totale à près de 30 milliards de dollars. Constituant la plus grande partie des actifs sous gestion du portefeuille. Les avoirs Ethereum du gestionnaire d’actifs placent l’ETH au deuxième rang des avoirs de son portefeuille, derrière le bitcoin.

La confiance a également bénéficié du rallye haussier actuel qui a secoué le marché. Le prix d’Ethereum a considérablement augmenté au cours des trois dernières semaines. Voyant le prix de l’actif numérique se stabiliser fermement au-dessus de 3 000 $, un prix qu’il n’avait pas pu dépasser après le crash du plus haut historique de l’actif.

Le prix d’Ethereum au moment d’écrire ces lignes se négocie au-dessus de 3 200 $, avec une variation de prix de 0,71% sur 24 heures.

