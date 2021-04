Grayscale publie une feuille de route pour transformer ses produits en ETF crypto

Après plusieurs tentatives au cours des années précédentes, Grayscale a renouvelé sa volonté de lancer un fonds négocié en bourse Bitcoin sur les marchés d’actifs américains. Selon une feuille de route de lundi, deux de ses fonds, GBTC et ETHE, sont sur la liste restreinte pour devenir de véritables ETF. Cependant, la société n’a indiqué aucun effort concret tel que le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la SEC, et n’a pas non plus fourni d’échéanciers significatifs pour ces plans.

Grayscale est l’un des principaux fournisseurs d’exposition aux crypto-monnaies sur les marchés traditionnels, exploitant plusieurs fonds fiduciaires pour les principales crypto-monnaies. Ces fonds détiennent des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et bien d’autres, et émettent des actions qui devraient refléter la valeur des actifs sous-jacents.

Selon la feuille de route de Grayscale, chaque fonds fiduciaire se divise en quatre catégories de développement. La première est la phase de «placement privé», où les fonds ne sont disponibles à la vente et à l’achat que dans le cadre d’accords de gré à gré avec l’entreprise.

La deuxième catégorie concerne les actions cotées en bourse sur les marchés secondaires, ce qui signifie que les fonds fiduciaires reçoivent un symbole boursier et deviennent négociables par le public. Les fonds fiduciaires pour Bitcoin Cash, Litecoin (LTC) et Ethereum Classic (ETC) entrent dans cette catégorie. Enfin, les trusts les plus avancés obtiennent le statut de «reporting SEC», s’engageant à divulguer périodiquement leurs bilans et opérations à la Securities and Exchange Commission. Seuls les trusts Bitcoin et Ethereum font actuellement rapport à la SEC.

Le dernier statut et le plus convoité est celui d’un ETF, un fonds entièrement réglementé et liquide. Les ETF sont couramment utilisés pour s’exposer à des indices ou à des paniers d’actifs sur les marchés boursiers américains. Les FNB ont généralement des frais de gestion moins élevés, ont une portée plus large que les fiducies et sont conçus pour suivre de très près leur valeur liquidative, ou VNI. Les produits de Grayscale sont particulièrement faibles de cet aspect, car GBTC s’est toujours échangé à une prime très importante par rapport à la valeur du Bitcoin qu’il détenait.

La prime GBTC s’est récemment effondrée pour devenir une pénalité, elle se négocie actuellement à 10% en dessous de la valeur liquidative. La perte de cette prime, combinée à une concurrence féroce de Purpose Bitcoin ETF au Canada, pourrait avoir incité Grayscale à l’action.

La promesse d’un ETF Bitcoin a été l’un des récits moteurs de Bitcoin depuis environ 2017, lorsque Grayscale a tenté pour la première fois de déposer une demande d’ETF auprès de la SEC. Les régulateurs ont systématiquement rejeté ces dépôts, citant souvent la nature non réglementée de l’infrastructure Bitcoin comme le principal obstacle à surmonter. La demande de Bitwise pour un ETF Bitcoin était l’une des motivations pour publier son rapport sur le volume d’échange en 2019, où il affirmait que jusqu’à 90% du volume déclaré était en fait inexistant. Cet argument a été utilisé par la société pour affirmer que la majeure partie de la formation des prix de Bitcoin s’est produite sur des bourses réglementées – mais cela n’a pas convaincu les régulateurs à l’époque.

Un flux de dépôts de Bitcoin ETF par des sociétés telles que VanEck, WisdomTree et SkyBridge se poursuit en 2021, avec Grayscale réintégrant désormais le giron. Compte tenu de la longue histoire de refus, la société a couvert sa promesse de FNB en notant que «le moment sera déterminé par l’environnement réglementaire». L’acceptation institutionnelle et l’infrastructure ont fait d’énormes progrès depuis les dernières tentatives de Grayscale, bien qu’on ne sache pas si cela incitera finalement la SEC à accepter sa première demande.